MMA: Cedric Doumbe perd face à Baki

Dans une soirée de combats intensément anticipée par les fans de MMA, la PFL présentait un duel au sommet à l’Accor Hotel Arena, où Cédric Doumbé affrontait Baysangur Chamsoudinov, plus connu sous le nom de Baki. Cette confrontation était censée être le clou de la soirée, mettant en scène deux combattants au sommet de leur forme.

Dès les premiers instants, le match a livré une bataille féroce, les deux adversaires échangeant des coups avec une égale détermination. Cependant, le combat a pris une tournure inattendue lors du troisième round, lorsque Doumbé a soudainement signalé la nécessité d’une pause, invoquant la présence d’une épine dans son pied. Malgré sa volonté évidente de continuer, l’interruption a conduit à une décision controversée de l’arbitre, qui a choisi d’arrêter le match, attribuant la victoire par TKO à Baki pour abandon de son adversaire.

Cette conclusion a plongé la salle dans une atmosphère de confusion et de frustration. Doumbé, visiblement affecté, a exprimé son désarroi face à cette issue abrupte. « Je suis dégoûté. Je voulais un combat de fou. Je voulais juste retirer ce bout de verre », a-t-il confié, soulignant son incompréhension face à la décision de l’arbitre d’arrêter le combat.

Du côté de Baki, malgré sa victoire, le sentiment était mitigé. Conscient des circonstances inhabituelles de son triomphe, il a tenu à rendre hommage à son adversaire, le qualifiant de « légende dans le kickboxing » et exprimant son honneur de l’avoir affronté. Tout en reconnaissant que les blessures font partie intégrante du combat, Baki a exprimé son désir de revoir Doumbé dans l’octogone, proposant une revanche dans un stade encore plus grand.

Cet événement inattendu a laissé de nombreuses questions en suspens. La décision de l’arbitre, bien que définitive, soulève des interrogations sur la gestion des imprévus et l’équité dans des sports aussi imprévisibles que le MMA. Les déclarations post-combat des deux combattants, bien que marquées par le respect mutuel, témoignent d’une volonté commune de clarifier cette issue dans un affrontement futur, sans l’ombre d’un doute ou d’une épine.

Alors que le MMA français se remet de cette soirée pleine de rebondissements, la perspective d’une revanche entre Cédric Doumbé et Baki Chamsoudinov promet d’être un événement majeur, non seulement pour effacer les frustrations, mais aussi pour célébrer l’esprit sportif et le talent indéniable de ces deux athlètes d’exception.