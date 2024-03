Multiplication magique de billets à Parakou : un présumé marabout et son clients arrêtés

Dans une affaire de multiplication magique d’argent, un présumé marabout spécialisé dans la multiplication de billets de banque s’est retrouvé dans les mailles de la justice. Il a été arrêté à Tibona, dans le 1ᵉʳ arrondissement de Parakou. Son client a également été épinglé. Les deux sont poursuivis pour complicité et tentative de fabrication de faux billets.

En effet, la victime, qui est un électricien, aurait contacté le présumé marabout par le biais des réseaux sociaux pour solliciter un service de multiplication magique d’argent. L’électricien aurait remis au marabout plus d’un million de francs CFA. D’après les informations, le présumé marabout aurait changé les billets qu’il a reçus de son client en morceaux de papier qu’il aurait emballés dans un foulard. Il aurait indiqué à son client de défaire l’emballage quelques jours après le rituel. Sur les conseils de sa femme, l’électricien a défait le foulard plus tôt que prévu. Ainsi, ils ont découvert que les billets s’étaient transformés en morceaux de papier. Alors qu’il était sur le point de s’enfuir pour le Niger, le marabout a été arrêté et conduit au commissariat. Les deux individus répondront de leurs actes devant la justice dans les jours à venir.