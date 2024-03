Munitions: cette armée européenne en situation difficile 

C’est un fait, bon nombre d’armées européennes ne sont pas prêtes à se lancer dans un conflit à haute intensité. Aujourd’hui, le manque de moyen se fait cruellement ressentir. Entre armement lourd et munitions, certains pays sont même dans des situations pour le moins très complexes…

De plus en plus de gouvernements font l’inventaire. En effet, à l’heure où les tensions internationales sont importantes et où toutes les possibilités sont envisagées. En Grande-Bretagne, un ancien ministre de la Défense s’est d’ailleurs montré très critique quant aux capacités de l’armée britannique. John Spellar n’a en effet pas donné longtemps aux militaires avant de se retrouver sans munition.

Publicité

L’armée britannique, sans munitions

Ministre d’État chargé des forces armées entre 1999 et 2001 dans le gouvernement de Tony Blair, celui-ci a affirmé qu’au bout de 10 jours de combat (en cas de guerre à forte intensité avec la Russie notamment), les forces armées britanniques se retrouveraient sans munition aucune. Un constat alarmiste, qui est partagé par Richard Drax, député conservateur du South Dorset.

Cet ancien officier de l’armée et membre de la commission de la Défense a tout simplement tenu à contester le discours officiel qui veut que l’armée britannique soit prête en cas de conflit armé mondial. Aujourd’hui, les menaces sont telles qu’il n’imagine pas une seule seconde que les forces militaires soient en mesure de répondre, notamment à cause d’un manque criant de budget.

Une hausse des dépenses est attendue

Pour autant, tous s’accordent à dire que les forces armées britanniques restent particulièrement redoutables. Malgré leur manque de moyens, celles-ci restent parmi les plus puissantes et les plus importantes au monde. Reste que pour subvenir à ses besoins, les dépenses allouées doivent augmenter. Le gouvernement en place espère atteindre 2.5 à 3% du PIB en matière de dépense pour la défense nationale.