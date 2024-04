Afrique : la France débloque 138 millions $ pour ce pays anglophone

Les infrastructures de transport jouent un rôle important dans le processus de développement d’un pays. Ces dernières années, le continent africain a enclenché plusieurs mécanismes pour se doter d’infrastructures de transport de haut standing. Dans certaines régions de l’Afrique, d’immenses efforts ont été réalisés pour construire de bonnes infrastructures qui répondent aux défis du moment. Il reste cependant beaucoup à faire sur l’ensemble du continent.

Conscient de l’enjeu, certains pays multiplient les initiatives pour être au rendez-vous. C’est notamment le cas du Kenya. Pour atteindre ses objectifs en termes d’offre d’infrastructures de transport, le pays d’Afrique de l’Ouest peut compter sur l’accompagnement de ses partenaires financiers. La France vient de débloquer un prêt pour permettre au Kenya de moderniser son réseau ferroviaire. En outre, Nairobi va bénéficier de la somme de 138,7 millions de dollars afin de financer la modernisation du Nairobi Commuter Railway.

L’accord de prêt a été signé entre Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères et Musalia Mudavadi, secrétaire du cabinet pour les Affaires étrangères et la diaspora du Kenya. Ce projet vise à améliorer la mobilité dans la capitale kényane qui est confrontée au phénomène des embouteillages sur les grands axes routiers. Une fois le chantier terminé, le service public de transport en commun à Nairobi sera fortement optimisé.

En diversifiant son offre de transport, Nairobi démontre qu’elle est une ville résolument tournée vers le futur. Vu que sa population ne fait s’accroître, il faut développer des stratégies pour faciliter la mobilité urbaine et décongestionner les principales artères de la ville. Un membre du gouvernement kényan a commenté le récent accord avec la France en ces termes :

« Ce chemin de fer a la capacité de transporter des milliers de personnes chaque jour et peut contribuer à réduire les embouteillages sur le réseau routier. Sa modernisation permettra surtout de réduire de moitié le coût du transport dans la ville ». L’avenir économique du Kenya s’annonce prometteur. Du coup, le pays doit mettre en place des réformes audacieuses dans le but de construire un écosystème optimal qui va non seulement attirer les investisseurs et favoriser l’éclosion de talents. La dynamique est en marche et les plus hautes autorités du pays sont déterminées à faire du Kenya, à moyen terme, une référence en Afrique.