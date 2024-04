Ce médicament sans ordonnance peut être très dangereux pour votre santé

S’il y a bien un médicament que nous sommes habitués à prendre pour soulager douleurs, états grippaux et fièvre, c’est le paracétamol. Facile d’accès, car son obtention ne requiert aucune ordonnance, le paracétamol a longtemps été perçu (et l’est toujours d’ailleurs) comme étant un médicament efficace et peu onéreux.

Agissant rapidement, le paracétamol est devenu le meilleur ami des pharmacies à la maison. Pratiquement tout le monde a une boîte au point même que dès le moindre mal, dès la moindre sensation négative, c’est l’option privilégiée par tout le monde pour mieux se sentir. À tort ? En effet, selon certaines informations, la consommation de paracétamol peut causer d’importants dommages sur l’organisme.

Le paracétamol, source d’effets secondaires ?

Si vous en êtes amené à en prendre pour une fièvre ou des maux de tête, l’usage veut que vous ne puissiez en consommer qu’un gramme, à hauteur de trois fois par jour (avec un espacement de quatre heures entre les prises). Et ne pas respecter les dosages de base, c’est prendre le risque de surconsommer. Or, les risques associés à une trop forte consommation sont assez méconnus du grand public.

Trop en prendre peut avoir un impact sur le foie, en provoquant d’importantes lésions. Généralement, il entraîne de graves insuffisances hépatiques aiguës, nécessitant, dans les cas les plus graves, des greffes du foie. En outre, le centre antipoison de Paris affirme qu’il s’agit du médicament à l’origine du second plus grand nombre d’appels. En d’autres termes, le paracétamol oui, mais avec précautions.

Poser des questions, pour plus de sécurité

Comme souvent avec les médicaments, il est indispensable de faire attention et surtout, de demander à son médecin traitant ou à son pharmacien, des précisions sur les dosages recommandés. En cas de nécessité, n’hésitez pas non plus à demander s’il existe des alternatives moins intrusives et moins impactantes, peut être un peu plus naturelles, mais qui restent aussi efficaces.