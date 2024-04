Cette arme spéciale bientôt déployée contre la Russie 

En Ukraine, la guerre bat son plein. En effet, le conflit entre la Russie et l’armée de Kiev dure depuis maintenant plus de deux ans. Et sur place, les observateurs ne peuvent pas s’empêcher de noter que de plus en plus, des armes technologiques, d’un nouveau genre, sont utilisées.

On pense notamment aux drones. Pour la première fois, ces engins occupent un rôle absolument central dans un conflit terrestre ou la vie de soldats et de civils est en jeu. Mais outre les drones, d’autres technologies pourraient être déployées sous peu, comme l’utilisation côté ukrainien de lasers permettant de détruire des engins volants comme les drones ou les missiles tirés par l’armée russe.

Le DragonFly, technologie révolutionnaire ?

Ce laser serait le fruit de l’armée britannique. D’ici à 2027, la Marine royale britannique pourrait d’ailleurs les déployer sur leurs navires de guerre. Baptisé “DragonFire” ce système fonctionne de manière très simple. En effet, c’est une arme dotée d’une grande précision qui envoie un tir laser sur un élément en déplacement. Son avantage ? Cela ne coûte quasiment rien, 12 euros par tir environ.

Et c’est là où les choses pourraient être véritablement bénéfiques côté ukrainien. Le sujet du financement est pris très au sérieux par Kiev, qui cherche du financement côté Occidental. Si l’Union européenne arrive à peu près à suivre, les ressources déployées par le Vieux Continent ne sont pas suffisamment élevées pour financer l’effort de guerre. Problème, côté américain, le financement est toujours bloqué au Congrès.

Une solution au manque de moyens

En quête de solutions pertinentes, efficaces et pérennes, l’Ukraine pourrait donc être tentée d’échanger avec l’armée britannique afin de déployer dans les délais les plus brefs le DragonFly. Un moyen en outre, pour Kiev, de répondre aux attaques et tirs de missiles russes qui se font de plus en plus nombreux, de plus en plus pressants, de mieux en mieux ciblés et meurtriers.