Faux billets au Maghreb: deux français condamnés  

Au Maroc, deux français ont été arrêtés avant les fêtes de Noël. Ces derniers étaient accusés d’avoir utilisé de faux billets. Derrière les barreaux depuis, ils ont été jugés et condamnés avant de déposer un recours en appel. La justice marocaine vient de rendre son verdict.

Il y a quelques mois, deux Français étaient arrêtés au Maroc. La raison ? Ces derniers se sont présentés à un bureau de change, avec de faux billets. Rapidement, ils ont été arrêtés avant d’être incarcérés pour tentative de falsification de monnaie. Jugés en première instance, ils sont alors condamnés à 12 ans de prison par la Chambre criminelle de la cour de Marrakech.

Deux français arrêtés et condamnés au Maroc

Face à ce qu’ils ont considéré comme étant une très lourde peine, les deux individus, père de famille, ont décidé de faire appel. Et si les espoirs étaient de mise, les deux jeunes hommes ont très vite déchanté. En effet, Arthur Le Beux et Dylan Feitama ont été condamnés en appel à une peine de dix ans de prison. En effet, les magistrats de la cour d’appel ne se sont pas montrés plus cléments.

Résultat, les deux hommes, qui tiennent une pizzeria et une rôtisserie en Bretagne (dans la ville de Vannes, dans le Morbihan) devraient passer les prochaines années derrière les barreaux. Pour autant, tout n’est pas encore totalement perdu. Leur avocat, Me Henri Carpentier a fustigé une décision de justice disproportionnée, ajoutant qu’un pourvoi en cassation avait été formé.

Un pourvoi en cassation a été annoncé

Selon les proches de deux personnes actuellement incarcérées, ces derniers seraient dans un état de sidération, totalement terrorisés à l’idée de devoir passer la prochaine décennie derrière les barreaux. Les prochaines semaines, qui devraient être marquées par la réunion en cassation, pourraient toutefois leur permettre d’obtenir un peu de répit, même si la justice marocaine a tendance à se montrer intraitable sur ce type d’affaire.