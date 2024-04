Fortune en Afrique: voici le nombre riches qui ont quitté le continent 

En Afrique, de très nombreuses personnes font fortune. À ce jour, 54 milliardaires sont effectivement nés sur le continent. Malheureusement, beaucoup quittent leur terre natale dans le but de rejoindre les États-Unis, l’Asie ou l’Europe, afin de continuer à faire fructifier leurs affaires.

Sur les 54 milliardaires africains nés sur le continent, ils ne sont actuellement “que” 21 à toujours y résider. Ce chiffre est encore plus parlant pour ce qui est des millionnaires. Selon le rapport Henley & Partners, 18.700 personnes avec au moins un million de dollars dans leur compte en banque, ont décidé de quitter le continent entre 2014 et 2024 pour s’établir ailleurs dans le monde et continuer de travailler.

D’où viennent les millionnaires africains ?

Ces personnes richissimes proviennent, à 56%, de cinq pays seulement. Il s’agit de l’Afrique du Sud (qui compte 37.400 millionnaires), de l’Égypte (avec 15.600 millionnaires) ainsi que du Nigeria (avec 8.200 millionnaires au total), du Kenya et enfin, du Maroc. Une petite partie des autres millionnaires du continent sont originaires de Maurice, de l’Algérie, d’Éthiopie ainsi que du Ghana et enfin, de Namibie.

En tout et pour tout, ce sont 135.200 personnes considérées comme étant riches, qui ont quitté l’Afrique, pour un patrimoine total combiné de 2.500 milliards de dollars. Mais pourquoi une telle fuite des capitaux ? Selon Dominic Volek, ces personnes sont en quête d’une meilleure qualité de vie. Éducation, santé et infrastructures sont les piliers sur lesquels ils se basent pour choisir leur future destination.

Les pays de destination

D’ailleurs, ou est-ce que ces personnes se rendent ? L’immense majorité de ces millionnaires et milliardaires quitte l’Afrique pour rejoindre le Royaume-Uni, les États-Unis ainsi que l’Australie et les Émirats arabes unis. Mais une grosse poignée se rend aussi en Israël, en Suisse, à Monaco ainsi qu’en France, au Canada et enfin au Portugal et en Nouvelle-Zélande.