La Chine devance les USA et prend la tête de ce secteur

La Chine et les États-Unis sont les deux superpuissances mondiales par excellence. Les deux nations se livrent une bataille sans merci pour s’assurer le leadership mondial. Sous le mandat du président Donald Trump, la tension était montée d’un cran entre Washington et Pékin. Les deux géants s’étaient déclarés une guerre économique qui a eu de lourds impacts sur le fonctionnement de l’économie mondiale.

Dans certains secteurs, les deux pays sont interdépendants, mais avec cette querelle de leadership, il y a eu des changements. Américains et Chinois ont mobilisé des moyens colossaux pour essayer de ne plus dépendre l’un de l’autre. C’est le cas dans des domaines stratégiques comme celui de la technologie. Le monde a enclenché le processus de la transition énergétique et il faudra fabriquer une somme d’équipements pour accompagner ce processus.

Publicité

Les USA et la Chine ne lésinent pas sur les moyens pour être au rendez-vous de la transition énergétique. Selon un rapport du Global Wind Report, la Chine est en tête du classement des pays qui installent le plus d’éoliennes (offshore et terrestre). Les États-Unis arrivent en deuxième position et le Brésil complète le top 3. Pour divers experts, la position occupée par la Chine n’est guère une surprise. En effet, l’Empire du milieu possède toute une industrie autour des énergies renouvelables.

La technologie développée par la Chine dans ce secteur est sans pareil. C’est ainsi que le pays a réussi à prendre de l’avance dans la construction, le déploiement et la mise en service des éoliennes. L’énergie éolienne occupe une grande place dans le mix énergétique. Toujours selon les sources du Global Wind Report, le monde a installé 116 gigawatts de nouvelles capacités d’énergie éolienne en 2023. Ce chiffre pourrait connaître une augmentation significative dans les années à venir.

Tous les continents ont réalisé des progrès conséquents en termes de valorisation des énergies renouvelables, et notamment l’éolien. L’Afrique a par exemple installé près de 1 gigawatt de capacité éolienne en 2023. L’utilisation de l’énergie éolienne présente de nombreux avantages, raison pour laquelle les grandes puissances de la planète ne ménagent aucun effort pour développer cette filière essentielle qui apporte un plus indéniable dans l‘offre énergétique mondiale.