Nucléaire : un autre pays européen veut des armes sur son sol

La Lituanie se positionne fermement face aux menaces croissantes sur ses frontières. Le président Gitanas Nauseda a récemment exprimé son désir de voir des armes nucléaires de l’OTAN déployées sur le territoire lituanien. Cette déclaration fait suite à des discussions similaires entre leaders de l’OTAN, où le président polonais Andrzej Duda a réitéré sa proposition d’accueillir des armements américains, rappelant les tensions avec la Russie.

Au cœur de cette stratégie de dissuasion, Nauseda a souligné que le déploiement nucléaire n’avait pas pour but d’être menaçant mais de servir de contrepoids aux mouvements militaires russes aux frontières orientales de l’OTAN. Cette annonce intervient alors que la Lituanie et la Pologne observent une militarisation accrue du Bélarus et de l’enclave russe de Kaliningrad.

Les implications de cette stratégie ont été discutées lors d’une rencontre entre les deux présidents à l’occasion de manœuvres militaires dans le corridor de Suwalki. Cette région, une bande étroite entre la Pologne et la Lituanie, est perçue comme un point vulnérable de l’Alliance face à l’adversité russe. Les exercices militaires ont mis en scène 1.500 soldats de l’OTAN, soulignant l’importance stratégique de ce secteur.

Outre les discussions politiques, la Lituanie s’engage activement dans le renforcement de sa défense. L’installation prochaine d’une usine de production d’obus de calibre 155 mm par le groupe Rheinmetall témoigne de cette montée en puissance. En parallèle, l’Allemagne a entamé le déploiement d’une brigade permanente, avec des premiers soldats déjà sur place pour organiser l’arrivée de troupes supplémentaires.

Cet engagement se reflète aussi dans la coopération internationale, avec les Pays-Bas qui projettent de déployer temporairement des systèmes de défense antiaérienne Patriot en Lituanie. Ces initiatives, partie intégrante de l’effort de défense de l’OTAN, visent à créer une barrière solide contre toute agression potentielle.

La démarche lituanienne, en réponse à des menaces externes croissantes et à la volatilité régionale, illustre une Europe de l’Est de plus en plus prête à adopter des mesures de défense robustes. En se proposant comme nouveau site pour le déploiement d’armes nucléaires de l’OTAN, la Lituanie cherche à assurer sa sécurité et à affirmer son rôle dans la stratégie de défense collective de l’Alliance Atlantique.