Pétrole : l’OPEP veut aider un pays africain à devenir un grand producteur

La Namibie s’apprête à basculer dans une autre dimension. En effet, ces dernières années, d’immenses réserves de pétrole ont été découvertes aux larges de la Namibie. Des mastodontes du secteur pétrogazier tels que TotalEnergies et Shell ont effectué des séries d’exploration qui ont permis de découvrir de gigantesques réserves de brut. Les différentes sources parlent d’un potentiel de plus de 10 milliards de barils de pétrole.

En plus de TotalEnergies et de Shell, d’autres firmes internationales mènent des missions de prospection en Namibie. Exxon Mobil, BP, Chevron, tous ces géants veulent croquer dans le gigantesque gâteau namibien. Il y a quelques jours, nous avons annoncé que la compagnie portugaise Galp Energia a fait une découverte majeure dans le pays d’Afrique australe. Là encore, on évoque des milliards de barils de pétrole.

Publicité

Pour aider la Namibie à bien gérer sa future rente pétrolière, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) entend jouer sa partition. Selon les prévisions de l’organisation, la Namibie est en mesure d’intégrer le club des grands producteurs de pétrole du continent à partir de 2030. Ce mercredi 24 avril, au cours d’une conférence internationale sur l’énergie qui se tenait dans la capitale namibienne, Haitham Al Ghais, le secrétaire général de l’OPEP a notifié que son organisation est prête à actionner les leviers nécessaires pour aider la Namibie à jouir pleinement son statut de puissances pétrolières.

« Nous sommes enthousiasmés par le potentiel du partenariat Namibie-OPEP, et sommes prêts à offrir notre soutien en ce moment crucial. La demande mondiale de pétrole atteindra 116 millions de barils par jour d’ici 2045 et le pétrole et l’énergie de la Namibie seront essentiels pour répondre à la demande future. Nous encourageons les investisseurs potentiels à s’intéresser à la Namibie et à l’abondance des possibilités qu’elle offre », a signifié Haitham Al Ghais.

De sources concordantes, tous les pays membres de l’OPEP sont extrêmement enthousiastes à l’idée que la Namibie devienne un membre de l’organisation. Avec ses immenses réserves d’or noir, le pays d’Afrique australe aura sans aucun doute une place privilégiée. Dès lors, on comprend pourquoi Haitham Al Ghais est prêt à dérouler le tapis rouge pour la Namibie. L’avenir économique du pays s’annonce radieux. Il lui reste à construire un écosystème optimal qui permettra de bien gérer l’important flux de capitaux qui va arriver dans les caisses.