Sénégal : Bassirou Diomaye Faye passe à la vitesse supérieure sur un dossier

Bassirou Diomaye Faye prend ses marques dans son costume de président de la République. Élu pour un mandat de 5 ans, l’ancien cadre des impôts s’est engagé à actionner de nombreux mécanismes pour améliorer la gouvernance du pays et apporter un plus dans la vie des Sénégalais. Bassirou Diomaye Faye a promis de mener une lutte féroce contre les pratiques qui impactent négativement sur le processus de mise en place d’une bonne gouvernance.

Au cours de son discours à la nation, le président sénégalais a notifié qu’il allait mettre tout en œuvre afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et la délinquance financière. Dans la foulée du discours du président, la machine judiciaire s’est mise en branle pour traquer ceux qui alimentent le système du blanchiment d’argent. C’est ainsi que la Division des Investigations Criminelles a procédé à deux arrestations.

Ces deux arrestations concernent l’ancien et l’actuel directeur général de la société Fs Oil. Selon des sources concordantes, l’entreprise Fs Oil doit près d’un milliard de FCFA de dette fiscale au Trésor public. Les premiers éléments de l’enquête ont montré que Fs Oil s’adonnait à des pratiques peu orthodoxes. Il semble que la fraude fiscale et le détournement de deniers publics étaient monnaie courante au sein de la boite.

Pour le moment, tout porte à croire qu’il s’agit de la partie émergée de l’iceberg. Si les enquêteurs arrivent à creuser plus en profondeur, ils découvriront sans doute d’autres aspects et des têtes vont tomber. De nombreuses structures sont dans le viseur des enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles. Une opération de « salubrité » est en cours pour assainir les finances du Sénégal. Pour réussir à déployer son programme, Bassirou Diomaye Faye aura besoin d’un environnement optimal et sain. Son équipe ne ménage aucun effort pour rendre « propre » l’administration fiscale.