Sénégal : pour économiser de l’argent, Sonko veut prendre une décision forte

Il y a quelques jours, le Sénégal a entamé un nouveau chapitre de son histoire. Le duo Faye-Sonko aura la lourde mission de présider à la destinée de millions sénégalais pendant les 5 ans à venir. Durant son adresse à la nation, Bassirou Diomaye Faye a annoncé les couleurs. Il promet de mettre en place des mécanismes innovants afin de faire basculer le pays de la Teranga dans une autre dimension sur le plan économique, social, diplomatique, etc.

Malgré les derniers soubresauts socio-politiques de ces derniers mois, le Sénégal est considéré comme l’un des pays les plus stables de l’Afrique de l’Ouest. Comme on l’a indiqué plus haut, Bassirou Diomaye Faye pourra compter sur son bras droit, Ousmane Sonko. Ce dernier qui occupe le poste de Premier ministre aura pour mission de piloter la vision présidentielle afin de bâtir un écosystème favorable pour les populations et les investisseurs.

Le Premier ministre veut également tout mettre en œuvre pour réduire le train de vie de l’État. De nombreuses institutions de la république louent actuellement des locaux et Ousmane Sonko souhaite mettre fin à cela. D’après des informations émanant de la presse sénégalaise, Ousmane Sonko va effectuer une visite ce lundi 15 avril au niveau du Building administratif Mamadou Dia.

Selon des sources concordantes, le Premier ministre souhaite voir dans quelle mesure utiliser le bâtiment pour abriter ses bureaux et les services rattachés au Premier ministère. L’objectif est de réduire les charges de l’État qui mobilise de gros moyens pour la location des bâtiments administratifs. La nouvelle équipe dirigeante du Sénégal a promis de rationaliser les finances publiques et permettre à l’État d’être moins budgétivore. La location des locaux coûte une fortune et si les institutions sont regroupées dans un seul espace, cela va permettre de réaliser des économies substantielles.