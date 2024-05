France: un policier renversé par un chauffard drogué

Police française (unsplash)

Dans la soirée de samedi à Mulhouse, un conducteur sous influence du cannabis a engagé une course-poursuite de près d’une heure après avoir refusé d’obéir aux ordres de la police. Ce dernier, qui klaxonnait sans raison apparente, a été repéré par une patrouille et, malgré les signaux lumineux et sonores des policiers lui intimant de s’arrêter, il a accéléré, déclenchant une chasse à travers plusieurs communes du Haut-Rhin.

Le fuyard, évoluant de manière erratique, a traversé des feux rouges et utilisé la voie de gauche pour échapper aux forces de l’ordre. Sa fuite l’a mené de Morschwiller-le-Bas jusqu’à Wittenheim, en passant par plusieurs autres localités, avant de revenir sur Mulhouse. Là, les tentatives d’interpellation se sont intensifiées mais sont restées infructueuses, le chauffard ayant même réussi à esquiver un dispositif stop-stick déployé par la police.

L’incident a pris une tournure plus grave lorsque le chauffard a percuté un véhicule en stationnement puis a foncé délibérément sur un policier. Le fonctionnaire, mis en danger, a été contraint de se jeter sur le capot du véhicule pour éviter d’être écrasé. Malgré cela, le suspect a continué sa course, laissant le policier blessé tomber sur le bitume.

Finalement, après une course effrénée, le conducteur a été arrêté suite à une sortie de route causée par un pneu crevé. Malgré sa résistance, il a été maîtrisé et conduit à l’hôpital avant d’être placé en garde à vue différée. Le policier heurté a quant à lui été transporté à l’hôpital, souffrant d’une blessure à un doigt, avec six jours d’incapacité totale de travail prescrits.

Suite à cet événement, les réactions des syndicats de police ne se sont pas fait attendre. Ils ont exprimé leur consternation et leur colère face à la répétition de tels actes. Le secrétaire départemental du syndicat Un1té SGP Police FO, Billel Debbiche, a appelé à une action législative urgente pour faire face à ce qu’il considère comme un crime. Rudy Manna, de l’Alliance Police Nationale, a également commenté l’affaire, qualifiant le conducteur de « fou furieux » et appelant à une punition sévère pour le chauffard.