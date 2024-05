Gaz au Maghreb: importante percée avec un forage réussi

(Canva)



SDX Energy, une entreprise énergétique basée à Londres et cotée en bourse, a récemment annoncé une avancée significative dans ses opérations au Maroc. Le dernier développement concerne le forage réussi du puits BMK-2 dans le bassin du Gharb, une réalisation qui pourrait avoir des implications majeures pour l’avenir énergétique de la région.

Selon les informations communiquées par la société, le puits BMK-2 a été foré avec succès jusqu’à une profondeur de 1 412 mètres. À une profondeur de 1 265 mètres, il a rencontré un intervalle de 9 mètres de gaz, qui est considéré comme équivalent à la cible principale du forage. Ce gaz a été observé avec des émissions fortes, dépassant jusqu’à 100 fois les lectures de gaz de fond.

Publicité

Cette découverte prometteuse suscite un grand intérêt dans l’industrie énergétique et ouvre de nouvelles perspectives pour l’exploitation future des ressources gazières dans la région. Ce succès s’inscrit dans le cadre des activités continues de SDX Energy dans le bassin du Gharb.

Il intervient peu de temps après le démarrage de la production du puits KSR-21, une autre réalisation notable pour l’entreprise. Situé dans la même région, ce puits a récemment obtenu l’approbation des autorités marocaines et a commencé à produire du gaz, renforçant ainsi la position de SDX Energy dans le marché énergétique local.

La stratégie de SDX Energy semble se concentrer de plus en plus sur le Maroc, comme en témoigne sa récente décision de céder ses actifs en Égypte. En se concentrant sur le développement et l’exploitation des ressources gazières dans le bassin du Gharb, l’entreprise cherche à maximiser son potentiel dans cette région prometteuse.

Actuellement, SDX détient une participation de 75% dans quatre concessions au Maroc, situées dans le bassin du Gharb, tandis que les 25% restants sont détenus par l’ONHYM, l’Office National des Hydrocarbures et des Mines. Outre les puits BMK-2 et KSR-21, la société exploite également d’autres permis dans la région, notamment à Lalla Mimouna Sud, Gharb Centre et Moulay Bouchta Ouest.

Publicité

En ce qui concerne la distribution du gaz produit, SDX Energy compte huit clients industriels au Maroc, soulignant ainsi l’importance de ses opérations pour l’économie locale et le secteur industriel.