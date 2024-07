Maghreb: la première gigafactory d’Afrique annoncée dans ce pays

Photo Unsplash

La révolution électrique bouleverse l’industrie automobile mondiale depuis une décennie. Face à l’urgence climatique et aux réglementations de plus en plus strictes, les constructeurs ont massivement investi dans le développement de véhicules à zéro émission. Cette transition rapide a entraîné une refonte complète des chaînes de production et l’émergence de nouveaux acteurs spécialisés dans les technologies clés comme les batteries. Les géants traditionnels de l’automobile ont dû nouer des partenariats stratégiques et repenser leur modèle économique pour rester compétitifs sur ce marché en pleine mutation.

L’électrification a également stimulé l’innovation dans des domaines connexes comme les bornes de recharge ou les systèmes de gestion d’énergie intelligents. Cette dynamique a créé de nouvelles opportunités industrielles pour les pays désireux de se positionner sur ce secteur d’avenir.

Le Maroc, pionnier de la gigafactory en Afrique

Dans ce contexte, le Maroc s’affirme comme un acteur majeur de la transition vers la mobilité électrique en Afrique. Le ministre de l’Investissement, Mohcine Jazouli, a récemment déclaré avec fierté : « Nous sommes fiers d’annoncer que la première gigafactory d’Afrique prend déjà forme. Cette étape marque une phase importante dans notre engagement en faveur d’une industrie automobile durable et du progrès technologique. » Cette annonce fait suite à une rencontre avec Chen Li, président du groupe Gotion, pour évaluer l’avancement du projet stratégique.

L’usine ultramoderne, qui sera implantée à Kénitra, produira des batteries de pointe pour les véhicules électriques. Avec une capacité initiale de 20 GWh, elle jouera un rôle crucial dans le développement de la filière automobile électrique au Maroc et au-delà. L’ampleur de l’investissement – 12,8 milliards de dirhams pour la première phase – témoigne de l’ambition du projet. À terme, Gotion High-Tech prévoit même de porter la capacité totale à 100 GWh, pour un investissement global qui atteindrait 65 milliards de dirhams.

Un catalyseur pour l’économie et l’innovation

Le choix du Maroc pour accueillir cette gigafactory n’est pas le fruit du hasard. Il récompense la stratégie volontariste menée par le Royaume pour attirer les investissements dans les technologies d’avenir. C’est une véritable locomotive économique qui se met en marche, avec à la clé la création de 17 000 emplois dont 2 300 postes hautement qualifiés.

Cette usine de batteries géante va agir comme un véritable aimant pour tout l’écosystème de la mobilité électrique. Elle devrait attirer de nombreux équipementiers et sous-traitants, renforçant encore la position du Maroc comme hub automobile majeur. C’est aussi un signal fort envoyé aux autres constructeurs : le pays dispose désormais des infrastructures et du savoir-faire pour produire des véhicules électriques de A à Z.

Au-delà des retombées économiques, ce projet positionne le Maroc à l’avant-garde de la transition énergétique en Afrique. Il ouvre la voie à une mobilité plus propre sur le continent, tout en développant des compétences locales dans un secteur technologique stratégique. Comme l’a souligné le ministre Jazouli, « Le projet promet d’apporter de nombreuses opportunités économiques et des solutions innovantes à la région. » C’est une pierre angulaire dans la construction d’une économie marocaine innovante et tournée vers l’avenir, qui pourrait bien servir de modèle pour d’autres pays du continent aspirant à se positionner sur le marché prometteur des véhicules électriques.