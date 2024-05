Les célèbres épices de ce pays pourraient être dangereuses pour votre santé

Des épices (Photo de Tamanna Rumee sur Unsplash)

Le marché des épices est un secteur prospère à l’échelle mondiale, brassant des milliards de dollars chaque année. Ces condiments essentiels ne se contentent pas de rehausser les plats ; ils jouent également un rôle clé dans l’économie des pays producteurs et consommateurs. Cependant, au-delà de leur importance culinaire et économique, des préoccupations émergent quant à leur innocuité.

En Inde, la diversité des épices est impressionnante. Les méthodes de préparation transforment une épice en une variété de saveurs : torréfiées, elles enrichissent des plats tels que les pickles et les viandes, tandis que moulues, elles parfument snacks et boissons fruitées. Cette capacité à varier les plaisirs gustatifs fait de l’Inde un géant dans le domaine de l’exportation d’épices, desservant près de 180 pays pour une valeur commerciale annuelle estimée à 4 milliards de dollars.

Cependant, la réputation des épices indiennes est mise à l’épreuve. Des inquiétudes ont été soulevées après que des tests ont détecté des niveaux préoccupants d’oxyde d’éthylène, un pesticide classé comme cancérigène, dans certains produits. Des arrêts de commercialisation ont été ordonnés à Singapour et à Hong Kong, et des enquêtes sont en cours aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Les marques concernées, comme MDH et Everest, sont bien établies et jouissent d’une grande confiance sur le marché. Pourtant, la découverte de contaminants dans leurs produits soulève des questions sur les standards de qualité et les méthodes de production. Par le passé, d’autres incidents similaires ont déjà été signalés, témoignant d’une problématique persistante de sécurité alimentaire.

L’impact de ces révélations pourrait être durable. Les autorités compétentes, telles que le Spices Board et la Food Safety and Standards Authority of India, ont renforcé les directives et les tests, mais les problèmes semblent s’enraciner bien avant l’exportation, peut-être dès la post-récolte ou la transformation.

Pour restaurer et préserver sa réputation sur le marché international, l’Inde doit adopter une approche plus rigoureuse et transparente en matière de sécurité alimentaire. La clarté dans les processus de production, le renforcement des normes et une communication efficace avec les marchés importateurs sont essentiels pour maintenir la confiance des consommateurs et assurer la pérennité du secteur des épices.