Maghreb: comment ce pays va capitaliser sur la hausse des prix des engrais phosphatés

L’année 2024 s’annonce prometteuse pour le marché des engrais phosphatés, avec une prévision de croissance des prix de 9% selon la Banque mondiale. Cette augmentation, bien que marquée par une conjoncture internationale complexe, offre une opportunité majeure pour le Maroc, l’un des principaux acteurs mondiaux de ce secteur.

La récente chute des prix en 2023, qui a vu une baisse d’environ 30%, a été remplacée par une tendance à la hausse. Cette dynamique favorable devrait favoriser les exportations marocaines, qui prennent progressivement la place autrefois occupée par des géants tels que la Chine et la Russie sur le marché européen.

Les prévisions de la Banque mondiale mettent en lumière plusieurs facteurs clés influençant cette évolution. Tout d’abord, la redirection des exportations russes vers d’autres grands producteurs agricoles comme le Brésil et l’Inde ouvre des opportunités pour les acteurs marocains sur les marchés traditionnellement dominés par la concurrence.

De plus, les restrictions et perturbations commerciales, conjuguées à la hausse des prix de l’ammoniac et du gaz naturel, contribuent à la montée en flèche des prix des engrais phosphatés. Cette tendance, bien que temporaire, offre une fenêtre d’opportunité pour le Maroc afin de consolider sa position sur le marché mondial.

L’analyse des tendances révèle que les prix du DAP ont déjà augmenté de 10% au premier trimestre 2024, bien qu’ils restent inférieurs de 3% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est en partie attribuable aux prix du gaz naturel, utilisé dans la production d’ammoniac, un composant essentiel des engrais phosphatés.

Les auteurs du rapport soulignent également l’impact des mesures politiques sur les fluctuations des prix. Les restrictions à l’exportation de phosphate en Chine et d’ammoniac en Russie ont perturbé les flux commerciaux mondiaux, favorisant ainsi une hausse des prix et ouvrant de nouvelles opportunités pour les exportateurs marocains.

En conséquence, l’Europe a progressivement remplacé ses importations en provenance de Chine et de Russie par celles d’autres fournisseurs, notamment le Maroc pour le DAP. Cette redistribution des cartes sur le marché international offre au Maroc une occasion unique de consolider sa position en tant que fournisseur majeur d’engrais phosphatés.

Cependant, il convient de noter que cette tendance à la hausse des prix devrait être temporaire. Les prévisions de la Banque mondiale indiquent une baisse prévue pour 2025 à mesure que l’offre se rétablira et de nouvelles capacités seront mises en service. Cela souligne l’importance pour le Maroc de capitaliser sur cette période de prix élevés pour renforcer sa compétitivité et sa part de marché.