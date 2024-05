Maghreb : La Russie cible ce pays pour écouler son lait

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a intensifié ses efforts pour diversifier ses marchés exportateurs en ciblant des pays hors de l’influence occidentale, notamment en Afrique et en Asie, pour ses exportations de pétrole et de blé. Elle continue sur cette lancée en visant maintenant le marché algérien pour ses produits laitiers, envisageant une augmentation substantielle de ses expéditions.

Artem Belov, à la tête de l’Union nationale des producteurs laitiers de Russie, a annoncé une stratégie pour augmenter les exportations de produits laitiers de 15 à 20 % par an, l’Algérie étant particulièrement visée. Cette stratégie a été illustrée par une récente livraison réussie de 500 tonnes de lait écrémé en poudre de la région de la Volga. La Russie envisage également de renforcer sa présence en Algérie par la construction d’infrastructures de production locales.

Face à des concurrents établis comme la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, l’Uruguay, la Pologne, la Belgique et la France, la Russie doit se positionner avec soin. Ces pays ont historiquement fourni une grande partie du lait en poudre importé par l’Algérie, qui totalise environ 400.000 tonnes annuellement.

Pour diminuer sa dépendance aux importations, l’Algérie a engagé des mesures importantes, notamment par un accord avec le groupe qatari Baladna pour développer un vaste projet laitier qui ambitionne de réduire de moitié les importations de lait en poudre d’ici 2026. Ce projet prévoit la production de 33.000 tonnes annuelles de lait en poudre dans un premier temps, avec des objectifs d’expansion significatifs.

Le projet « Baladna » entend produire 194.000 tonnes de lait en poudre par an à l’issue de la neuvième année, contribuant ainsi grandement à la sécurité alimentaire algérienne. Il prévoit aussi un développement massif du cheptel bovin, avec un objectif de 270,000 têtes, et la création de milliers d’emplois directs et indirects.

Cette initiative illustre la manière dont l’Algérie cherche à réduire ses dépenses en importations alimentaires, tandis que la Russie y voit une opportunité pour accroître son influence économique dans le Maghreb, en diversifiant ses marchés exportateurs face aux défis internationaux.