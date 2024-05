Or en Afrique: découverte d’un important gisement

Des lingots et minerais d'or

La Côte d’Ivoire, terre de richesses naturelles incommensurables, vient une fois de plus de prouver son potentiel minier exceptionnel. Après les récentes avancées dans le secteur pétro-gazier, le pays célèbre une découverte majeure dans le domaine aurifère. En effet, le 2 mai dernier, une annonce fracassante a secoué le monde des mines : la mise au jour d’un gisement aurifère d’une ampleur colossale.

Cette découverte, qualifiée de « classe mondiale » par les experts, a été révélée à l’issue d’une rencontre entre le président ivoirien, Alassane Ouattara, et Martino de Ciccio, PDG du groupe minier canadien Montage Gold. Le gisement, localisé dans les départements de Kani et Dianra, au nord du pays, promet des réserves significatives qui pourraient redéfinir le paysage minier de la région.

Les détails financiers de cette trouvaille sensationnelle demeurent pour l’instant confidentiels, mais il est prévu qu’un investissement initial de plus de 400 milliards FCFA (environ 610 millions d’euros) soit injecté dans son exploitation. Cette manne financière promet de stimuler l’économie locale et de créer pas moins de 4 500 emplois directs et indirects, offrant ainsi de nouvelles perspectives à de nombreuses familles.

Outre son impact économique immédiat, cette découverte ouvre également la voie à un développement social durable. En effet, les autorités ivoiriennes envisagent d’affecter une partie des revenus générés par l’exploitation aurifère à des projets d’intérêt public, notamment dans les régions avoisinantes. Cette démarche reflète l’engagement du gouvernement à utiliser les ressources naturelles du pays pour améliorer le bien-être de ses citoyens.

Cette nouvelle percée positionne la Côte d’Ivoire comme un acteur majeur sur la scène aurifère mondiale. Alors que le pays est déjà classé 9ème producteur d’or en Afrique et 22ème à l’échelle mondiale, avec une production annuelle de 48 tonnes selon les données du World Gold Council, cette récente découverte pourrait bien renforcer sa position sur le marché international de l’or.