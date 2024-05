Tchad : le Premier ministre Succès Masra annonce sa démission

Succès Masra (Photo présidence Tchad)

Ce mercredi 22 mai, sur sa page Facebook, le Premier ministre tchadien Succès Masra a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Cette démission intervient à la suite de sa défaite lors de l’élection présidentielle du 6 mai dernier. Masra, nommé Premier ministre en janvier dernier par Mahamat Idriss Déby Itno, a terminé deuxième de la course présidentielle et il avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester les résultats. Ce recours a finalement été rejeté.

L’élection présidentielle du 6 mai a été marquée par des tensions et des accusations de fraude électorale. Masra, qui avait concentré sa campagne sur des promesses de réformes économiques et politiques, a obtenu un soutien significatif, mais insuffisant pour battre le président en exercice, Mahamat Idriss Déby Itno, fils du défunt président Idriss Déby Itno. Selon les résultats officiels, Déby Itno a remporté l’élection avec 61% des voix.

La démission de Masra intervient dans un contexte politique déjà fragile. Le Tchad est confronté à de nombreux défis, notamment la lutte contre les groupes rebelles et terroristes, une économie en difficulté, et des tensions sociales croissantes. Au sein du paysage politique tchadien, Succès Masra est perçu par ses partisans comme une figure de changement et de modernisation.

Le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui a pris le pouvoir après la mort de son père en avril 2021, a promis de mener le pays vers des élections transparentes et inclusives. Cependant, l’opposition et divers observateurs internationaux restent sceptiques quant à la sincérité de ces promesses. La récente élection et la démission de Masra pourraient tester la détermination de Déby Itno à réaliser ces engagements.

Les réactions à la démission de Masra ont été diverses. Certains analystes estiment que cela pourrait ouvrir la voie à une réconciliation politique et à un dialogue national plus inclusif. D’autres craignent que cela ne renforce le pouvoir de Déby Itno et ne marginalise davantage l’opposition.

Les prochaines semaines seront cruciales pour l’avenir politique du Tchad. Le pays devra naviguer dans cette période d’incertitude avec prudence, en veillant à maintenir la paix et la stabilité tout en répondant aux aspirations de changement exprimées par une partie importante de la population.