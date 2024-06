Afrique : la Russie annonce un renforcement de liens avec ce pays

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le Sénégal s’engage dans une stratégie de diversification de ses partenariats stratégiques, ouvrant la voie à une coopération plus approfondie avec la Russie. Cette nouvelle orientation s’inscrit dans la volonté du pays de renforcer ses relations économiques et diplomatiques sur la scène internationale.

Des annonces récentes indiquent que le Sénégal et la Russie prennent des mesures pour renforcer leurs liens bilatéraux. En avril dernier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé sa confiance envers le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et a souligné la volonté de la Russie de solidifier sa coopération avec le Sénégal sous sa nouvelle administration.

Cette volonté de rapprochement se traduit également par des initiatives concrètes. Dans une interview récente avec le journal russe Sputnik, l’ambassadeur de Russie au Sénégal, Dmitri Kourakov, a dévoilé le projet de la Russie de stimuler son partenariat avec le Sénégal sous la présidence de Faye. Il a notamment évoqué la possibilité d’une augmentation significative du volume des échanges commerciaux entre les deux nations si un accord de coopération économique venait à être conclu. « Nous comptons sur la création d’une commission mixte de coopération économique. Désormais, tout dépend de la partie sénégalaise« a laissé entendre monsieur Kourakov.

La diversification des partenariats stratégiques du Sénégal ne se limite pas à la Russie. Le pays explore également des collaborations plus étroites avec d’autres acteurs internationaux, comme la Chine, l’Inde et la Turquie. Cette approche multidimensionnelle vise à stimuler la croissance économique, à promouvoir le transfert de technologies et à renforcer la position du Sénégal sur la scène internationale.

La volonté du Sénégal de diversifier ses partenariats stratégiques est un indicateur de sa vision diplomatique. En s’ouvrant à de nouveaux horizons, le pays entend consolider sa souveraineté et son autonomie tout en s’assurant une place de choix dans la mondialisation actuelle.