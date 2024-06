Bénin: Gaston Dossouhoui sanctionne un cadre de son ministère

Le directeur général de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (Abssa), Sètondji Épiphane Hossou a été a démis de ses fonctions. L’information a été récemment rendue publique par une note du ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui. Sans mentionner trop de détails, l’autorité ministérielle a justifié sa décision par une « faute grave » commise par le mis en cause.

Un intérimaire a été désigné par la même occasion pour diriger cette direction sectorielle du ministère de l’Agriculture et de la pêche. Il s’agit de Conrad Towanou Kanmadozo. Ce dernier est Ingénieur du Développement rural. Rappelons que la structure est créée depuis 2012 et a pour mission principal de garantir et assurer le contrôle de qualité et la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire.