CPI : des élus américains votent pour des sanctions après l’affaire Netanyahou

Le Capitole (GETTY IMAGES / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Les tensions internationales autour de la Cour pénale internationale (CPI) ont récemment atteint un point culminant, en particulier avec les États-Unis, suite à une demande controversée de mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Cette colère américaine trouve son origine dans les accusations portées par le procureur de la CPI, Karim Khan, le 20 mai dernier, visant Netanyahu ainsi que des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés en bande de Gaza et en Israël. L’administration américaine, qui n’est pas membre de la CPI, a qualifié cette démarche de « scandaleuse », rejetant fermement la légitimité des actions de la CPI contre un allié clé.

La réponse des États-Unis s’est cristallisée au sein de la Chambre des représentants, où la majorité républicaine a impulsé un vote le 4 juin en faveur d’un texte législatif prévoyant des sanctions contre des membres de la CPI. Ce texte, symbolique de l’alignement américain avec Israël, propose notamment d’interdire l’entrée sur le territoire américain aux responsables de la CPI impliqués dans les mandats d’arrêt contre Netanyahu.

Publicité

Toutefois, ce projet de loi risque de se heurter à des obstacles significatifs. La majorité démocrate au Sénat et le président Joe Biden lui-même ont exprimé leur opposition à cette mesure. Biden, tout en critiquant l’action de la CPI, a souligné que sanctionner cette institution internationale n’était pas « la bonne approche », reflétant une division nette entre l’exécutif et certains éléments du législatif américain.

L’initiative des républicains, bien que soutenue par une partie des démocrates à la Chambre, illustre une volonté de défendre Israël contre ce qu’ils perçoivent comme une intrusion injustifiée et une criminalisation sans fondement de ses dirigeants. Selon Mike Johnson, président de la Chambre, les États-Unis doivent se tenir fermement aux côtés d’Israël pour protéger ses dirigeants de ce qu’il qualifie de persécutions illégitimes par des « bureaucrates internationaux ».

La demande de mandat d’arrêt de la CPI reste sujette à l’approbation d’un panel de juges, et, si approuvée, il appartiendrait ensuite aux 124 États membres de la CPI, dont ni les États-Unis ni Israël ne font partie, de procéder ou non aux arrestations.

Cette affaire souligne non seulement les tensions existantes entre la CPI et les États-Unis, mais elle met également en lumière les complexités de la politique internationale et les défis de la gouvernance globale, où la justice internationale rencontre souvent des barrières politiques et diplomatiques.