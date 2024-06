Dangote dénonce la mafia du pétrole qui a tenté de le bloquer

Il y a quelques mois, Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, a basculé dans une autre dimension avec la mise en production de sa raffinerie de pétrole. Cette raffinerie est devenue la première du Nigeria, marquant ainsi un tournant majeur pour l’économie nigériane. Cependant, l’aventure de Dangote n’a pas été sans embûches.

Lors des récentes réunions annuelles d’Afreximbank (AAN) et du Forum AfriCaribbean sur le commerce et l’investissement à Nassau, aux Bahamas, Aliko Dangote a révélé les défis auxquels il a été confronté. Dans des propos accablants, le milliardaire a accusé ceux qu’il appelle la « mafia pétrolière » d’avoir tenté à plusieurs reprises de saboter son projet. Dangote a comparé ce groupe d’opposants à une organisation plus puissante que la mafia de la drogue, soulignant l’intensité des obstacles rencontrés.

« Eh bien, je savais qu’il y aurait une bagarre. Mais je ne savais pas que la mafia du pétrole était plus forte que la mafia de la drogue » a livré l’homme de 67 ans. Quant à savoir si le groupe dont il fait cas est situé au Nigeria ou à l’international, l’homme d’affaires dira ceci : « Les deux. Il y en a un local et un global. Tout est mélangé. Ils ont essayé toutes sortes de choses, mais vous savez, je suis une personne qui s’est battue toute sa vie. Donc, je pense que combattre fait partie de ma vie ».

La raffinerie de Dangote, dotée d’une capacité de 650 000 barils par jour, est un projet monumental pour le Nigeria. Une fois pleinement opérationnelle, elle devrait permettre au pays de réduire considérablement sa dépendance aux importations de carburant. Actuellement, malgré son statut de l’un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, le Nigeria importe presque la totalité de son carburant et de son diesel en raison d’un manque de capacités de raffinage.

La mise en production de cette raffinerie représente non seulement une victoire personnelle pour Dangote, mais aussi un énorme potentiel économique pour le Nigeria. En produisant localement le carburant nécessaire, le pays pourrait économiser des milliards de dollars en importations, créer des milliers d’emplois et stabiliser son marché intérieur de l’énergie.

Le projet de raffinerie de Dangote est perçu par de nombreux experts comme une bouée de sauvetage pour l’économie nigériane. Les bénéfices attendus vont au-delà de la simple production de pétrole raffiné. La raffinerie devrait également stimuler les industries connexes et renforcer la position du Nigeria sur le marché pétrolier mondial.

Les révélations de Dangote sur les tentatives de sabotage de sa raffinerie soulignent les défis structurels et politiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs dans le secteur énergétique en Afrique. La lutte contre ces forces adverses démontre la résilience et la détermination nécessaires pour réaliser des projets de cette envergure.

Alors que la raffinerie commence à produire, les regards sont tournés vers son impact à long terme sur l’économie nigériane. Pour Aliko Dangote, la mise en production de cette raffinerie est une étape cruciale qui, malgré les obstacles, promet de transformer le paysage énergétique du Nigeria.