Malawi: l’avion du vice-président porté disparu, recherches en cours

Saulos Chilima (DR)

Saulos Chilima, vice-président du Malawi depuis 2020, est au cœur d’une opération de recherche et de sauvetage intensive après la disparition de l’avion qui le transportait, aux côtés de huit autres passagers dont l’ancienne première dame Shanil Dzimbiri. L’appareil a quitté l’aéroport de Lilongwe à 9h17 pour Mzuzu, une ville située à environ 370 kilomètres au nord, mais a perdu le contact avec le contrôle aérien peu après, suite à des directives de ne pas atterrir en raison du mauvais temps.

Le président Lazarus Chakwera, élu après une élection historique en 2020 qui a vu la première invalidation d’un résultat électoral par une cour en Afrique, a immédiatement pris des mesures d’urgence en annulant son déplacement aux Bahamas. Il a mobilisé toutes les agences nationales et régionales pour une mission de recherche dans les forêts montagneuses près de Mzuzu, notamment dans la chaîne de montagnes Viphya. Les autorités ont concentré leurs efforts dans une zone de 10 kilomètres carrés où la dernière position connue de l’avion a été enregistrée par les tours de télécommunication.

La complexité de la région, caractérisée par des reliefs vallonnés et une dense plantation de pins, pose des défis significatifs pour les opérations de recherche. Le président Chakwera, en adressant la nation via la chaîne d’État MBC, a exprimé son engagement à poursuivre les recherches toute la nuit si nécessaire et a remercié les nations telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et Israël pour leur assistance technologique spécialisée.

Chilima, auparavant confronté à des accusations de corruption pour des allégations de transactions financières en échange d’attributions de contrats gouvernementaux, a vu ces charges abandonnées le mois dernier, un acte qui a suscité des critiques quant à la rigueur de l’administration actuelle contre la corruption. Avant de devenir vice-président, Chilima s’était distingué lors des élections présidentielles de 2019, mais ces élections ont été annulées pour irrégularités, menant à une nouvelle course électorale qu’il a disputée aux côtés de Chakwera.

Chakwera a invité la population malawienne à prier pour le vice-président et tous les passagers à bord de l’avion disparu, tout en affirmant sa détermination à ne ménager aucun effort pour retrouver l’avion et espérer des survivants. Les prochains jours seront cruciaux pour les efforts de recherche et pourront également être révélateurs quant à la capacité de réponse aux urgences du gouvernement de Chakwera.