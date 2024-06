Mode : comment bien porter un sac à dos ?

Photo de Omar Roque sur Unsplash

Longtemps cantonné aux cours d’école et aux randonnées, le sac à dos fait un retour remarqué sur la scène mode. Il s’invite désormais aussi bien au bureau que dans les soirées. Voici donc nos conseils pour l’adopter avec panache en toutes occasions.

L’ajustement, clé du confort

Un sac à dos se doit d’être confortable à porter. Pour cela, un bon ajustement est primordial. Les bretelles doivent être suffisamment serrées pour maintenir le sac près du corps, sans comprimer les épaules. Idéalement, le poids doit être équitablement réparti de part et d’autre de la colonne vertébrale. Les sacs à dos dotés d’une sangle ventrale permettent de stabiliser la charge et de soulager le dos. Cette astuce est utile si vous transportez un ordinateur ou de lourds dossiers au quotidien.

Pensez aussi à adapter le remplissage de votre sac en fonction de vos activités. Il n’est pas nécessaire de vous encombrer pour une simple balade en ville. À l’inverse, une journée de cours ou de réunions nécessite d’avoir tout votre matériel. Trouver l’équilibre vous évitera de souffrir du dos en fin de journée. Et si vous voulez la crème de la crème en matière de confort, tournez-vous vers la marque FAGUO.

L’atout sport-chic des looks de ville

Mixer un sac à dos avec une tenue habillée est le pari stylistique du moment. Le jeu du contraste a tout bon, pour peu que quelques principes soient respectés. La règle d’or : éviter l’overdose de pièces trop casual. Si votre sac arbore un look défiant toute formalité, compensez avec des pièces structurées et des matières nobles. Par exemple, un sac à dos en toile cirée se mariera à merveille avec un costume trois-pièces en flanelle et des monks en cuir. L’ensemble respire la nonchalance cool, tout en conservant une certaine tenue. Dans le même esprit, un sac en nylon pourra dédramatiser une longue robe du soir à sequins, rajeunissant ainsi vos classiques.

L’exercice se prête aussi aux tenues smart casual. Associé à un jean brut, un pull à col roulé et des derbies, un sac à dos en cuir fauve deviendra l’allié des silhouettes décontractées chics. Le secret est de jouer sur les textures et les coloris pour créer une harmonie visuelle. Les tons neutres comme le camel, le marine ou le bordeaux apportent naturellement une note d’élégance.

Personnaliser son sac à dos

Parfois, un simple détail peut faire toute la différence. Les Badges, les pins, les porte-clés ou le bandana noué sur une bretelle sont autant de solutions pour personnaliser son sac au gré de ses envies. Les possibilités sont infinies. Une broche vintage épinglée sur le rabat d’un sac à dos apportera un supplément d’âme à une tenue monochrome. De même, une guirlande de charms accrochée à une fermeture éclair sera du plus bel effet sur un total look noir.

Vous préférerez peut-être l’option caméléon, avec des modèles interchangeables dont on peut modifier l’apparence. Certaines marques proposent d’ailleurs des sacs à dos munis de velcros, sur lesquels on peut fixer des accessoires vendus séparément. C’est idéal pour varier les styles au fil des saisons, sans jamais se lasser. En somme, le sac à dos n’a pas fini de nous surprendre. À vous de lui donner la personnalité qui vous inspire pour des allures toujours plus singulières.