MTN modernise son réseau : tout donner pour une expérience client exceptionnelle

MTN, leader des télécommunications au Bénin, après avoir officiellement lancé son programme innovant « Réseau Tchékéé pour un Bénin Numérique » le 10 mai dernier à Ouidah, entame sa deuxième phase dans la localité d’Abomey Calavi, une étape cruciale dans la modernisation de l’infrastructure réseau du Bénin que nous aimons.

Ce programme est essentiel pour répondre à la demande croissante en données et offrir un service de qualité supérieure à nos clients. Prévu pour être achevé en 2028, ce projet s’étend sur cinq ans et inclut l’ajout de nouvelles technologies ainsi que l’augmentation de la capacité des technologies existantes.

Une Transformation Numérique en cours

Le programme « Réseau Tchékéé pour un Bénin Numérique » représente un investissement majeur de MTN dans la modernisation, l’amélioration et l’expansion du réseau de télécommunications. Non seulement il fournira un service plus rapide et plus fiable, mais il offrira également aux habitants du Bénin une vitesse de connectivité considérablement accrue, une fiabilité améliorée des connexions et une couverture réseau étendue. Ces améliorations permettront aux utilisateurs de profiter d’une expérience numérique de premier ordre, facilitant l’accès à l’information, à la communication et aux services en ligne, alors que le gouvernement béninois s’efforce de digitaliser ses services publics accessibles en tout temps et en tout lieu sur le territoire national.

Un Engagement pour une Meilleure Expérience Client

« En tant que principal fournisseur de télécommunications au Bénin, MTN comprend l’importance d’une infrastructure réseau robuste pour offrir à nos abonnés les avantages d’un monde moderne et connecté, tout en stimulant la croissance économique, » a déclaré Uche OFODILE, Directrice de MTN Bénin. « Le programme « Réseau Tchékéé pour un Bénin Numérique » souligne notre engagement à offrir la meilleure expérience de connectivité possible à nos clients. Nous avons déjà entamé son implémentation dans les localités de Ouidah et d’Abomey-Calavi. Une cinquantaine de sites 2G, 3G et 4G ont été impactés. Et nous continuerons, de façon progressive, le déploiement dans les autres régions du Bénin. »

Tout en assurant une perturbation minimale des performances du réseau, MTN Bénin reconnaît « la possibilité d’interruptions de service intermittentes pendant les phases de modernisation et invite ses abonnés à la patience tout au long de ce processus crucial. Néanmoins, nos services techniques et l’équipe du service client sont disponibles et joignables au 62620000 par WhatsApp et par mobile au 111. »

Des Bénéfices Concrets pour les Abonnés

Les avantages de cette modernisation sont multiples. Une connectivité plus rapide permettra une navigation et un streaming vidéo sans interruption, tandis qu’une fiabilité accrue des connexions garantira des communications fluides et stables. De plus, l’élargissement de la couverture réseau facilitera l’accès à une gamme plus vaste de services numériques, y compris l’éducation en ligne, la télémédecine et les plateformes de commerce électronique.

Impact Économique et Social / ‘Agir Pour la Croissance’

Le programme « Réseau Tchékéé pour un Bénin Numérique » ne se limite pas à l’amélioration technique. Il vise également à générer des retombées économiques positives pour les communautés locales. Les entrepreneurs et les petites entreprises bénéficieront d’une infrastructure réseau renforcée, leur permettant d’atteindre une clientèle plus large et de participer activement à l’économie numérique. Cette transformation favorisera la croissance économique, la création d’emplois et la valeur partagée.

Un Engagement Continu pour l’Inclusion Numérique

MTN reste résolument engagé à promouvoir l’inclusion numérique et à soutenir les communautés par le biais de solutions de télécommunications innovantes. Au cours des quatre prochaines années, l’entreprise s’engage à investir près de soixante-six (66) milliards de francs CFA dans l’infrastructure réseau, témoignant ainsi de sa résolution ferme à prendre une part active au développement de l’écosystème numérique au Bénin.