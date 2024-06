Pélerinage à la Mecque: 19 personnes perdent la vie, voici ce qui s’est passé

Photo REUTERS

Le pèlerinage à la Mecque, l’un des cinq piliers de l’Islam, a connu cette année une tragique édition avec la mort de 19 fidèles. Historiquement, le Hajj a été marqué par des incidents qui ont causé de nombreuses pertes humaines, comme la bousculade de Mina en 2015 où plus de 700 pèlerins ont trouvé la mort. Ces drames rappellent les défis posés par la gestion de millions de fidèles venus du monde entier.

Cette année, les autorités saoudiennes ont dû gérer le pèlerinage sous des températures extrêmes, atteignant 46 degrés. Parmi les victimes, 14 Jordaniens et cinq Iraniens ont été annoncés morts. Bien que les causes exactes des décès n’aient pas été officiellement communiquées, la forte chaleur pourrait être un facteur. L’année passée, des milliers de cas d’hyperthermie avaient été enregistrés, signe des risques sanitaires associés à de telles conditions.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a également signalé la disparition de 17 autres pèlerins, dont les recherches se poursuivent. Les efforts incluent l’organisation du rapatriement des dépouilles et le soutien aux familles des disparus.

Ces événements mettent en lumière les défis logistiques et sanitaires du hajj, qui réunit chaque année plus de 1,8 million de personnes. Les autorités saoudiennes s’efforcent d’améliorer continuellement les infrastructures et les mesures de sécurité pour prévenir les incidents. Malgré cela, les risques demeurent en raison de l’ampleur du rassemblement et des conditions météorologiques difficiles.

En termes de conséquences immédiates, ces incidents entraînent des opérations complexes de gestion de crise et de soutien aux pèlerins et à leurs familles. Le monde musulman observe attentivement la gestion de ces situations, soulignant l’importance vitale du hajj pour les fidèles musulmans. Les autorités saoudiennes continuent de travailler à garantir la sécurité de cet événement majeur dans le respect des pratiques religieuses.