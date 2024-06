Russie – Afrique: un président fait une annonce dans le domaine énergétique

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Rosatom, l’agence nucléaire russe, poursuit son expansion en Afrique avec la signature récente d’accords pour la construction d’une centrale nucléaire au Burkina Faso et le développement du nucléaire civil au Mali. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer l’influence russe sur le continent à travers des partenariats nucléaires établis avec plusieurs pays africains au cours des dernières années. Ces accords offrent des opportunités significatives pour le développement économique et l’autosuffisance énergétique en Afrique, bien que l’accessibilité de ces technologies de pointe reste un défi majeur pour la région.

Lors d’une récente rencontre au Kremlin, le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont exploré des voies pour renforcer les liens bilatéraux, notamment dans le secteur énergétique. Cette session de travail du 27 juin marque une étape significative dans le rapprochement entre les deux nations.

Publicité

Denis Sassou-Nguesso, lors d’une interview diffusée par Rossiya 24, a souligné l’importance de cette discussion. Il a révélé que les entretiens avec le président russe ont confirmé une volonté commune de pousser plus loin la collaboration dans plusieurs domaines clés comme l’énergie, l’éducation, mais aussi l’hydroélectricité et l’énergie nucléaire. « Notre conversation a montré que nous partageons la même vision pour le renforcement de notre coopération, » a-t-il ajouté.

Les discussions ne se sont pas limitées à l’énergie. Les deux leaders ont également abordé les perspectives de collaboration dans l’agriculture et l’exploitation minière. L’intérêt mutuel pour des projets ambitieux est palpable, comme le souligne la planification d’une commission intergouvernementale qui se tiendra à Moscou. Parmi les projets à l’ordre du jour, figurent la construction d’un oléoduc reliant le port maritime de Pointe-Noire à Brazzaville, ainsi que la mise en place d’une centrale hydroélectrique et d’un laboratoire vétérinaire destiné à la production de vaccins pour le bétail.

Cette coopération est le fruit d’une longue préparation, comme en témoigne l’accueil chaleureux réservé au dirigeant congolais dès son arrivée en Russie le 25 juin, avec une cérémonie d’honneur sur le tarmac. Les relations russo-congolaises, déjà bien établies, semblent prêtes à entrer dans une phase nouvelle et dynamique, reflétant ainsi une entente cordiale et des intérêts stratégiques alignés.

Cet approfondissement des relations entre la Russie et la République du Congo pourrait bien transformer le paysage énergétique et économique du Congo, tout en ouvrant de nouvelles avenues pour des échanges accrus entre les deux pays. Les prochains mois seront cruciaux pour concrétiser ces engagements et pour observer les impacts de ces initiatives sur le développement et la stabilité régionale.