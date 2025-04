Iran – USA : comme un parfum de guerre

Ph : Ron sachs/ NEWSCOM/SIPA

Les tensions israélo-iraniennes ont connu une escalade significative récemment, entraînant progressivement Washington dans une confrontation directe avec Téhéran. Mi-avril 2024, l’Iran a orchestré une offensive majeure contre le territoire israélien, projetant plusieurs centaines de projectiles aériens, majoritairement neutralisés grâce au soutien logistique et militaire américain. Cette assistance n’est pas passée inaperçue à Téhéran, qui considère désormais les États-Unis comme partie prenante du conflit. L’administration Trump, alliée traditionnelle d’Israël, a saisi cette occasion pour durcir considérablement sa position face au programme nucléaire iranien, transformant un affrontement régional en crise internationale majeure. L’offensive aérienne israélienne d’octobre 2024 contre les complexes nucléaires de Natanz et Fordow a d’ailleurs été perçue par les analystes comme potentiellement coordonnée avec les services américains, marquant une nouvelle étape dans cette alliance stratégique face à l’Iran.

Le déploiement militaire américain s’accentue

La Maison Blanche renforce son positionnement martial face à la République islamique. L’administration américaine a positionné sept aéronefs furtifs B-2 sur l’installation militaire de Diego Garcia au cœur de l’océan Indien, à quelques milliers de kilomètres seulement du littoral iranien. Ces engins, avec une autonomie impressionnante dépassant dix mille kilomètres sans ravitaillement, transportent des explosifs GBU-57 développés spécifiquement pour neutraliser des infrastructures souterraines renforcées. Des clichés satellitaires du début avril attestent l’armement de ces appareils.

L’arsenal aérien américain s’étend bien au-delà de Diego Garcia. Des dizaines et des dizaines d’appareils tactiques – F-35, F-15 et F-18 – sont actuellement répartis dans diverses monarchies du Golfe : Émirats, Qatar, Jordanie et royaume saoudien. Le navire porte-aéronefs USS Truman complète ce maillage stratégique. Un trio d’aéronefs ravitailleurs KC-135 ont transité depuis la position de Guam vers Diego Garcia, multipliant les capacités opérationnelles des bombardiers.

L’ultimatum présidentiel sous haute tension

En parallèle de cette manifestation de puissance, le président américain a lancé une initiative diplomatique contraignante. Fin mars, il a fait parvenir via Mascate – médiateur indispensable en l’absence de canaux officiels entre Washington et Téhéran – une notification exigeant des pourparlers sur les activités nucléaires iraniennes sous deux mois. D’après les informations publiées par Axios, les États-Unis envisagent des actions punitives si l’enrichissement d’uranium persiste.

Cette mise en garde a provoqué une réaction immédiate. Les autorités iraniennes ont explicitement menacé de cibler l’archipel des Chagos, siège précisément de l’installation militaire américaine. Cette surenchère rhétorique, couplée aux préparatifs militaires bilatéraux, laisse présager un affrontement potentiel entre ces deux antagonistes historiques.