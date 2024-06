Russie : Poutine menace de donner des armes avancées à Pyongyang

(Mikhail Svetlov / Getty Images)

Au début du mois de juin 2024, le président russe Vladimir Poutine a émis une mise en garde sévère en réponse à l’intensification du soutien militaire occidental à l’Ukraine. Il a déclaré que si les pays occidentaux autorisaient l’Ukraine à utiliser leurs armes pour frapper le territoire russe, Moscou se réserverait le droit de fournir des armes similaires à des pays tiers susceptibles de cibler les intérêts occidentaux.

Cette déclaration survient alors que certaines capitales occidentales autorisent, sous certaines conditions, Kiev à mener des frappes sur le sol russe avec les armes fournies par l’Occident. Depuis des mois, l’Ukraine plaide pour ce droit, cherchant à repousser l’agression russe avec un soutien militaire accru de ses alliés.

Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, Poutine a précisé que l’utilisation de missiles de longue portée par l’Ukraine, avec l’assistance de militaires occidentaux, contre des cibles en Russie entraînerait des représailles russes. « Si quelqu’un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combats pour frapper notre territoire, pourquoi n’aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie ? » a-t-il averti.

La Corée du Nord potentiel partenaire dans ce sens

Dans ce contexte, Poutine n’a pas exclu la fourniture d’armes avancées à la Corée du Nord, indiquant que les accords bilatéraux en place permettraient cette possibilité. Lors de son retour du Vietnam, il a souligné l’importance de ces accords et a réitéré sa position selon laquelle les actions occidentales en soutien à l’Ukraine se rapprochent d’un acte d’agression directe contre la Russie. « J’ai dit, y compris à Pyongyang, que dans ce cas, nous nous réservons le droit de fournir des armes à d’autres régions du monde. Compte tenu de nos accords avec la Corée du Nord, je ne l’exclus pas non plus », a indiqué le chef de l’État aux journalistes, à l’issue de sa visite d’État au Vietnam.

La menace de Poutine de fournir des armes à Pyongyang pourrait entraîner des tensions supplémentaires sur la scène internationale. La Corée du Nord, déjà sous sanctions internationales pour ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, pourrait voir cette aide militaire comme une opportunité de renforcer ses capacités militaires contre les intérêts occidentaux et asiatiques, notamment ceux des États-Unis et de la Corée du Sud.

Les conséquences potentielles de cette déclaration sont multiples. Tout d’abord, cela pourrait inciter les pays occidentaux à reconsidérer leur soutien militaire à l’Ukraine, de crainte de voir une escalade des conflits armés dans d’autres régions sensibles du globe. Ensuite, la fourniture d’armes à des pays tiers, en particulier ceux comme la Corée du Nord, pourrait être perçue comme une nouvelle forme de guerre par procuration, exacerbant les tensions internationales.

Enfin, cette situation pourrait également pousser les nations occidentales à chercher des solutions diplomatiques plus intensives pour éviter une escalade militaire incontrôlable. Les risques associés à une telle dynamique incluent la possibilité de nouvelles sanctions, d’alliances stratégiques modifiées, et d’une instabilité accrue dans les régions déjà fragiles.

La déclaration de Poutine sur la possible fourniture d’armes à la Corée du Nord marque un tournant potentiellement dangereux dans les relations internationales et pourrait avoir des répercussions importantes sur la stabilité mondiale.