Bac 2024 au Bénin: 56, 93% de taux de réussite (voir les détails)

Capture écran : ORTB

Les résultats de l’examen du Baccalauréat session 2024 sont disponibles. Au plan national, selon l’Office du Baccalauréat, un taux de réussie de 56, 93% a été enregistré. Le département du Littoral a enregistré le plus fort taux d’admissibilité avec 66,34%. Le département des Collines tient la lanterne avec 42,59%. Le Bac G1 a eu le plus fort taux d’admissibilité avec 86,15%. Le taux le plus faible est enregistré chez les candidats de la série E.

Rappelons que sur les 74075 candidats ayant composé 42168 ont pu tirer leurs épingles du jeu. La première délibération se fera dans les différents centre de correction retenus à travers le pays. Consultez votre résultat tout de suite grâce à ce lien