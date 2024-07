Bénin : le marché moderne d’Aïdjèdo démarre ses activités le 27 juillet prochain

Photo d'illustration DR

D’une capacité de 259 places construites sur une superficie de 3034 m², le nouveau marché moderne d’Aïdjèdo situé dans le 6ᵉ arrondissement de Cotonou, est fin prêt. Sa mise en service est annoncée pour le samedi 27 juillet prochain. En prélude à cette ouverture, l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), les marchands devant occuper le nouveau marché et un huissier de justice se sont donné rendez-vous le mercredi 24 juillet 2024 pour procéder au tirage au sort en vue de l’attribution des positions.

Une opération menée de manière transparente et équitable, garantissant à chaque marchand officiellement enregistré, une chance égale d’obtenir un emplacement dans le nouveau marché. Au cours de cette rencontre, 230 places ont été reparties entre les marchands présents comme absents, mais inscrits. L’attribution des places par tirage au sort a été validée par l’huissier de justice qui a assisté à tout le processus. Après cette étape d’attribution de places, la prochaine étape sera l’installation des marchands avant l’ouverture officielle du marché.

Publicité

Selon la directrice de l’ANaGeM, Eunice Kiniffo, l’installation des marchands se fera le vendredi 26 juillet 2024. Eunice Kiniffo a rappelé les objectifs du gouvernement du Bénin en matière de gestion des marchés. Elle a également encouragé les marchands à adopter des pratiques commerciales responsables et respectueuses de l’environnement, en phase avec les objectifs de développement durable du pays.

Le marché moderne d’Aïdjèdo est constitué de 211 étals, 08 boucheries, 09 poissonneries, 02 places écailleurs, 26 boutiques et 03 restaurants. À l’instar des nombreux autres marchés urbains et régionaux réalisés sur tout le territoire national, celui d’Aïdjèdo offre désormais des installations modernes et sécurisées, favorisant ainsi un environnement propice aux échanges commerciaux. Après le marché moderne d’Aïdjèdo, ça sera le tour du marché moderne d’Ahouangbo à Porto-Novo d’ouvrir ses portes le 31 juillet prochain. Le tirage des marchands et des places, pour le compte de ce marché, se fera le lundi 29 juillet 2024.