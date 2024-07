Europe : deux pays sanctionnés par l’Ukraine, voici comment !

Volodymyr Zelensky - Photo : Bureau de relations médias du gouvernement ukrainien via AP Photo

La guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de deux ans, a profondément bouleversé l’équilibre géopolitique européen. Ce conflit a engendré une série de sanctions économiques de part et d’autre, impliquant non seulement les belligérants directs mais aussi les pays de l’Union européenne. Ces mesures restrictives, initialement conçues pour faire pression sur la Russie, ont eu des répercussions inattendues sur les États membres de l’UE, créant un jeu complexe d’interdépendances énergétiques et de manœuvres diplomatiques.

La décision de Kiev de suspendre le transit du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie illustre parfaitement cette dynamique. Cette action, motivée par l’inscription de l’entreprise Lukoil sur la liste noire ukrainienne, a eu pour effet de priver ces deux pays d’une ressource énergétique cruciale, mettant en lumière les failles du système de sanctions européennes et les vulnérabilités des États membres.

Un bras de fer énergétique aux multiples facettes

La suspension du transit pétrolier par l’Ukraine a provoqué une onde de choc dans les capitales hongroise et slovaque. Ces deux pays, bénéficiant d’une exemption temporaire des sanctions européennes sur le pétrole russe jusqu’à fin 2024, se sont soudainement retrouvés privés de cette dérogation vitale pour leur économie. La Hongrie, par exemple, importe annuellement 2 millions de tonnes de pétrole de Lukoil, soit environ un tiers de ses besoins totaux.

Face à cette situation, Budapest et Bratislava ont rapidement réagi en sollicitant l’intervention de la Commission européenne. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, n’a pas mâché ses mots, accusant Kiev de manquer à sa parole et menaçant de porter l’affaire devant les tribunaux internationaux si la médiation européenne échouait. Cette réaction énergique témoigne de l’importance capitale de l’approvisionnement énergétique pour ces pays enclavés, qui se trouvent pris en étau entre leur dépendance au pétrole russe et leur solidarité avec l’Ukraine.

Les sanctions : une arme à double tranchant

L’ironie de la situation n’a pas échappé aux dirigeants slovaques et hongrois. Le ministre slovaque des Affaires étrangères, Juraj Blanar, a souligné que les sanctions de l’UE, censées pénaliser la Russie, se retournaient contre les États membres. Cette critique fait écho à un sentiment grandissant au sein de certains pays européens, qui remettent en question l’efficacité et la pertinence des mesures punitives adoptées.

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, est allé plus loin en déclarant que son pays ne serait pas « l’otage » des relations russo-ukrainiennes. Cette position reflète une frustration croissante face à une situation où les États membres se retrouvent à jongler entre leurs propres intérêts énergétiques, leur soutien à l’Ukraine et leurs obligations envers l’UE.

Paradoxalement, alors même que la Slovaquie et la Hongrie se trouvent privées de pétrole russe par l’action ukrainienne, ces pays continuent de jouer un rôle crucial dans l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine. La Hongrie a fourni 42% des importations d’électricité ukrainiennes le mois dernier, tandis que la Slovaquie contribue à l’approvisionnement en diesel. Cette interdépendance complexe souligne la nature délicate des relations énergétiques en Europe de l’Est, où coopération et conflit coexistent dans un équilibre précaire.

L’épisode actuel met en lumière les défis auxquels l’Europe est confrontée dans sa quête d’unité face à la crise ukrainienne. Il révèle les tensions entre la solidarité européenne, les intérêts nationaux et les réalités géopolitiques d’une région où l’énergie reste un levier de pouvoir considérable. Alors que l’UE cherche à maintenir un front uni, les divergences d’intérêts et les vulnérabilités énergétiques de ses membres menacent de fragiliser sa position. La résolution de ce différend énergétique entre l’Ukraine, la Hongrie et la Slovaquie pourrait bien devenir un test crucial pour la cohésion et l’efficacité de la politique énergétique et diplomatique européenne dans les mois à venir.