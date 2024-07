France: des armes et explosifs saisis lors d’un contrôle 

Photo DR

Le dimanche 7 juillet, les forces de police françaises ont découvert, à l’occasion d’un contrôle de routine organisé lors d’une brocante, des armes et des explosifs. Deux suspects ont été arrêtés et entendus, avant d’être relâchés par les forces de l’ordre, en ayant à devoir régler une amende douanière.

Les faits se sont déroulés du côté de Grandvilliers, dans l’Oise (60). Sur un stand de la brocante locale, une bridage douanière des équipes de Nogent-sur-Oise a découvert, à l’occasion d’un contrôle, qu’un homme et son fils vendaient des armes et des munitions, qui n’étaient pas déclarées… Alors même que les deux ont plusieurs fois répété qu’ils ne proposaient rien d’illégal à la vente.

Découverte d’un véritable arsenal

Mais dans les faits, ce sont 25 cartouches propulsives pour mortier, 1 douille de calibre 37mm, 43 cartouches 8x57js ainsi que 39 relais pour cartouches propulsives, 1 culasse de fusil et enfin, 5 cartouches de calibre 6.5 qui ont été retrouvées sur leur stand. Les gendarmes, soucieux de découvrir s’il y en a un peu plus, décident alors de perquisitionner le domicile des deux hommes.

Et leur surprise fut totale. En effet, les forces de l’ordre découvrent 72 explosifs de catégorie A, plus d’un millier de munitions et enfin, 21 fusils et, ou carabines. Le profil des deux hommes ? Simplement deux passionnés d’armes de chasse, qui faisaient de la vente sur le marché noir. Des armes qu’il est toutefois interdit de détenir, sauf obtention d’un permis spécifiquement dédié et délivré pour ce type d’armes.

Les forces de l’ordre, habituées à ces découvertes dans la région

Leur marchandise a été saisie dans sa globalité et les deux hommes ont été dépêchés devant le tribunal de Beauvais. Ils ont ensuite été invités à régler une forte amende douanière. Dans la région, les forces de police sont habituées à découvrir ce type d’armement. Souvent, ce sont même des obus qui sont retrouvés en libre accès, au grand public. Or, comme le rappelle la direction régionale des douanes, les gens ne se rendent pas vraiment compte de la dangerosité du matériel.