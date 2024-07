La Russie dit avoir tué 50 instructeurs occidentaux 

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Depuis plus de deux années maintenant, a lieu une terrible guerre en Ukraine, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers d’individus (soldats et civils) tout en poussant des centaines de milliers de familles à se déplacer. Une guerre que l’Union européenne souhaite absolument voir Kiev, la remporter.

De fait, depuis le début du conflit, le bloc occidental n’a de cesse d’intervenir dans le but de soutenir l’effort de guerre ukrainien. Financièrement, tout d’abord, avec des milliards d’euros envoyés à Kiev pour financer son combat. Matériellement, ensuite, avec l’octroi de nombreuses pièces d’artilleries, d’obus et autres systèmes de défense permettant au gouvernement ukrainien de pouvoir tenir tant bien que mal.

L’Occident continu de soutenir l’Ukraine

Seule ligne rouge, l’envoi en Ukraine de soldats. Si certains, comme le président Macron, se sont d’ores et déjà montré en faveur de cette mesure, la quasi-totalité des gouvernements européennes a dit non. Pour autant, tous se sont accordés sur le fait d’envoyer, sur place, des instructeurs. Ces derniers aident, forment et accompagnent les forces armées ukrainiennes.

Selon le ministère russe de la Défense, d’ailleurs, plusieurs dizaines d’entre eux ont été abattus, dans la journée de mardi. Selon l’agence de presse TASS, une attaque de missiles balistiques, dans la région de Kharkiv, a fait plusieurs dizaines de morts parmi ces opérateurs. C’est à Derhachi, que l’attaque a été menée, à 12 kilomètres environ, au nord-ouest de la capitale de cette région.

Une cinquantaine d’instructeurs occidentaux auraient perdu la vie

Une information qu’il est toutefois compliqué de confirmer. En effet, personne n’a commenté cette attaque, si ce n’est les forces russes. Ces dernières affirment d’ailleurs que 6.000 volontaires et représentants étrangers ont été abattus depuis le début de la guerre, au mois de février 2022. Si l’information concernant cette dernière attaque venait à être avérée, le président Zelensky pourrait être amené à revoir la façon dont sa légion internationale fonctionne.