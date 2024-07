Russie : ce pays européen se prépare à une éventuelle guerre

Un soldat allemand (Phot DR)

L’inquiétude d’une éventuelle attaque russe plane sur l’Europe depuis le déclenchement de l’offensive en Ukraine en février 2022. Cette action militaire a provoqué une onde de choc à travers le continent, réveillant des craintes enfouies et poussant les nations à reconsidérer leurs stratégies de défense. Au cœur de cette réflexion, l’Allemagne émerge comme un acteur clé, prenant des mesures sans précédent pour se préparer à un scénario autrefois impensable.

La Bundeswehr, l’armée allemande, a récemment confirmé l’existence d’un plan secret baptisé « Plan d’opérations Allemagne » (OPLAN DEU). Ce dispositif, constamment mis à jour, vise à transformer le pays en une véritable plaque tournante logistique capable d’accueillir et de déployer rapidement des forces massives de l’OTAN. L’ampleur de cette préparation est stupéfiante : on parle de la capacité à mobiliser jusqu’à 800 000 soldats et 200 000 véhicules en cas de conflit avec la Russie.

Imaginez un instant l’A2, cette artère autoroutière de 480 kilomètres traversant l’Allemagne d’ouest en est, transformée en un gigantesque convoi militaire. Ce scénario, qui aurait semblé tout droit sorti d’un film il y a quelques années, fait aujourd’hui partie des plans concrets élaborés par les stratèges allemands. Mais l’A2 n’est qu’un élément d’un réseau complexe : ports, routes secondaires et infrastructures diverses sont tous intégrés dans cette stratégie globale.

Cette mobilisation allemande s’inscrit dans un effort plus large de l’OTAN. Depuis 2022, l’alliance a connu un réveil brutal, poussant ses membres à augmenter drastiquement leurs budgets de défense. L’Allemagne, longtemps critiquée pour son sous-investissement militaire, a opéré un virage à 180 degrés, qualifié de « Zeitenwende » (tournant historique) par le chancelier Olaf Scholz.

Cependant, ces ambitions se heurtent à des défis concrets. Le recrutement militaire stagne, voire recule dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne. Comment alors concilier ces plans grandioses avec une réalité démographique et sociétale peu favorable ? C’est tout l’enjeu des années à venir.

La préparation allemande s’étend bien au-delà de ses frontières. Elle s’intègre dans un vaste réseau de « couloirs terrestres » conçus par l’OTAN pour acheminer rapidement des renforts américains vers d’éventuels points chauds en Europe de l’Est. De Rotterdam à la mer Noire, en passant par l’Italie et les Balkans, ces routes stratégiques dessinent une nouvelle géographie militaire du continent.

Face à cette mobilisation occidentale, la Russie n’est pas en reste. Sa production de missiles a connu une croissance exponentielle, multipliant par huit la fabrication de certains modèles stratégiques. Cette course à l’armement ravive le spectre d’une confrontation directe, où chaque infrastructure critique – comme le pont sur l’Elbe à Magdebourg – devient une cible potentielle.

L’Europe se trouve ainsi à la croisée des chemins. D’un côté, une préparation militaire d’une ampleur inédite depuis la Guerre froide. De l’autre, l’espoir que ces dispositifs ne servent jamais. Entre ces deux extrêmes, se dessine la possibilité d’un nouvel équilibre géopolitique, où la dissuasion jouerait un rôle central.

En fin de compte, le « Plan d’opérations Allemagne » symbolise plus qu’une simple stratégie militaire. Il incarne la prise de conscience d’une Europe confrontée à ses vulnérabilités, cherchant à redéfinir sa place dans un monde en mutation. Alors que les tensions persistent à l’Est, l’avenir dira si ces préparatifs auront contribué à préserver la paix ou s’ils n’auront été qu’une étape dans une escalade plus large.