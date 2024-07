Voici les passeports les plus puissants du monde en juillet 2024

Photo de Blake Guidry sur Unsplash

Le classement Henley des passeports, publié chaque année, est devenu un baromètre incontournable de la liberté de mouvement à l’échelle mondiale. Basé sur des données exclusives de l’Association internationale du transport aérien (IATA), ce classement évalue la puissance des passeports en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa préalable. Au fil des ans, il a non seulement mis en lumière les évolutions géopolitiques, mais aussi révélé les disparités croissantes en matière de mobilité internationale.

En ce début d’année 2024, le paysage de la mobilité mondiale connaît un bouleversement significatif. Singapour s’impose comme le détenteur du passeport le plus puissant au monde, détrônant ainsi les cinq pays qui partageaient jusqu’alors cette prestigieuse position. Cette ascension fulgurante de la cité-État n’est pas qu’une simple victoire symbolique ; elle marque un tournant dans l’histoire de la mobilité internationale et souligne l’importance croissante de l’Asie sur la scène mondiale.

Le triomphe de Singapour et le paradoxe de la puissance

Le passeport singapourien offre désormais un accès sans visa à 195 destinations sur 227, établissant un nouveau record absolu. Cette prouesse témoigne non seulement de l’extraordinaire réseau diplomatique tissé par la cité-État, mais aussi de sa capacité à naviguer avec agilité dans les eaux tumultueuses des relations internationales. À titre de comparaison, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Japon et l’Espagne se partagent la deuxième place, avec un accès à « seulement » 192 destinations.

Cependant, cette quête de la mobilité maximale cache un paradoxe intéressant. Parmi les pays dotés des passeports les plus puissants, certains figurent également parmi les plus difficiles à obtenir en termes de citoyenneté. Le Japon, par exemple, impose des conditions draconiennes aux candidats à la naturalisation : cinq ans de résidence, maîtrise de la langue japonaise, capacité à subvenir à ses besoins et renoncement à toute citoyenneté antérieure. De même, l’Autriche et la Finlande, qui se partagent la troisième place du classement, sont réputées pour leurs processus de naturalisation longs et exigeants.

Cette situation crée une dichotomie frappante : les passeports les plus convoités pour leur liberté de mouvement sont souvent les plus inaccessibles pour les non-natifs. Ce phénomène soulève des questions sur l’équité de l’accès à la mobilité mondiale et sur les critères qui définissent la « valeur » d’une citoyenneté à l’ère de la mondialisation.

Les enjeux cachés derrière la puissance des passeports

Au-delà des chiffres et des classements, la puissance d’un passeport a des implications profondes sur l’économie mondiale et les relations internationales. L’industrie aérienne, véritable colonne vertébrale de la mobilité internationale, illustre parfaitement ces enjeux. En 2024, les compagnies aériennes connecteront près de 5 milliards de personnes sur 22 000 routes, générant un chiffre d’affaires avoisinant les 1 000 milliards de dollars. Pourtant, malgré ces chiffres vertigineux, les marges restent extrêmement serrées, avec un bénéfice net par passager d’à peine 6,14 dollars.

Cette fragilité économique du secteur aérien contraste avec l’importance cruciale de la mobilité internationale pour le développement économique. Les recherches menées par Henley & Partners ont constamment démontré une forte corrélation entre la puissance d’un passeport et la prospérité économique d’un pays. Les nations dotées de passeports offrant un accès plus large tendent à bénéficier d’un PIB par habitant plus élevé, d’investissements directs étrangers plus importants et de relations commerciales internationales plus robustes.

L’ascension fulgurante des Émirats arabes unis dans le classement, passant de la 62e à la 9e place en moins de deux décennies, illustre parfaitement cette dynamique. À l’inverse, la chute de certains pays dans le classement, comme le Venezuela qui a dégringolé de 17 places en dix ans, reflète les crises économiques et politiques qui les frappent.

Le pouvoir d’un passeport va bien au-delà de la simple facilité de voyage. Il incarne la place d’un pays sur l’échiquier mondial, sa capacité à négocier des accords bilatéraux avantageux et son attractivité pour les talents et les investissements internationaux. Dans un monde où la mobilité est devenue un atout majeur, la puissance d’un passeport se transforme en un véritable outil de soft power, capable d’influencer les dynamiques géopolitiques et économiques à l’échelle globale.

Un monde de contrastes et de défis

Le classement Henley des passeports met en lumière des disparités saisissantes. Alors que Singapour trône au sommet avec un accès à 195 destinations, l’Afghanistan ferme la marche avec seulement 26 pays accessibles sans visa. Cette différence de 169 destinations entre le haut et le bas du classement illustre l’ampleur du « fossé de mobilité mondiale », qui n’a jamais été aussi important.

Les États-Unis, autrefois détenteurs du passeport le plus puissant au monde, ont connu la plus forte chute parmi les pays du top 10, se retrouvant à la huitième place. Cette régression soulève des questions sur l’évolution de l’influence américaine sur la scène internationale et sur les changements dans les dynamiques de pouvoir mondiales.

Le cas des États-Unis met également en lumière un autre aspect intéressant : la réciprocité en matière de visa. Bien que le passeport américain offre un accès sans visa à 186 destinations, les États-Unis n’accordent le même privilège qu’aux citoyens de 45 pays. Cette asymétrie souligne les complexités des politiques migratoires et des relations diplomatiques dans un monde de plus en plus interconnecté.

Alors que Singapour savoure sa position de leader, l’évolution du classement Henley des passeports nous rappelle que la liberté de mouvement reste un privilège inégalement réparti. Elle souligne l’urgence de repenser nos systèmes de mobilité internationale pour créer un monde plus équitable et interconnecté, où la liberté de circuler ne serait plus l’apanage d’une élite mondiale, mais un droit accessible à tous.

Les passeports les plus puissants du monde en 2024, selon l’indice Henley des passeports :