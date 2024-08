Bénin : « Le Niger nommera un nouvel ambassadeur », selon Gildas Agonkan

Bientôt, le Niger renverra son ambassadeur au Bénin. C’est l’une des informations essentielles qu’il convient de retenir de l’interview qu’a accordée à Bip Radio, l’ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Agonkan. Selon les confidences qui ont été faites par ce dernier, le désir aurait formellement été exprimé par le chef de la diplomatie nigérienne. L’ambassadeur du Niger près le Bénin avait quitté Cotonou au temps fort de la crise. « Le ministre des Affaires étrangères nigérien a clairement exprimé sa position par rapport au retour de leur ambassadeur sur Niamey », a confié Gildas Agonkan.

A en croire les précisions apportées par l’ambassadeur du Bénin près le Niger, « l’ambassadeur qui était à Cotonou avait déjà fait 5 ans ou 6 ans et c’est dans la logique du redéploiement d’un autre ambassadeur que le ministre des Affaires étrangères nigérien a souhaité qu’on ne puisse pas reconduire quelqu’un pour le rappeler après ». « Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Bakary, m’a dit que le Niger nommera un nouvel ambassadeur qui prendra fonction dans la logique de la normalisation de nos relations », a réaffirmé l’ancien député béninois lors de son interview qu’il a accordée à Bip Radio.

Rappelons qu’au cours de ces derniers jours, le Bénin et le Niger ont multiplié les actions dans le but du dégel de la crise. Le dernier acte qui s’inscrit dans cette dynamique a été posé ce mardi 06 août 2024. En effet, l’ambassadeur Gildas Djobloski Agonkan a procédé à la remise des copies figurées de ses lettres de créances au ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération, Bakary Yaou Sangaré.