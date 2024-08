Russie: Poutine propose son aide pour mettre fin à une guerre

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Vers la fin de l’année 2023, une guerre éclatait entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, à cause de désaccords profonds sur qui dispose de la souveraineté sur la région du Haut-Karabakh. Au moins 200 personnes ont perdu la vie au cours de ces affrontements et plus de 400 individus ont été blessés.

Le président russe, Vladimir Poutine, a offert son aide à l’un de ses proches alliés, en vue de mettre fin à une guerre qui a connu plusieurs épisodes, dont le dernier remonte à septembre 2023. En effet, Moscou a officiellement présenté son aide à l’Azerbaïdjan afin qu’un accord de paix soit rapidement signé avec l’Arménie, à l’occasion d’une visite du président Poutine, en Azerbaïdjan.

Moscou propose son aide à l’Azebaïdjan

Depuis plusieurs années, les deux nations se font face notamment sur la question de la région montagneuse du Haut-Karabakh. Aux mains de séparatistes arméniens depuis bien longtemps, cette région a alors été reprise par les forces armées du président Ilham Aliev. Depuis, la Russie est pointée du doigt par le gouvernement arménien, accusée de ne pas en avoir fait assez pour la protéger.

Car c’est là toute la subtilité du rôle de Moscou dans ce conflit, le Kremlin étant assez proche des deux nations. Depuis, l’Arménie tend à se tourner vers les nations occidentales, européennes principalement, pour renforcer sa position stratégique locale, même si les liens avec Moscou n’ont pas été totalement rompus. Cette nouvelle visite du président Poutine en Azerbaïdjan pourrait toutefois avoir un fort impact à Erevan.

Un rapprochement notoire entre les deux pays ?

En effet, en effectuant un déplacement officiel à Bakou, le président russe acte le rapprochement diplomatique entre les deux pays. D’ailleurs, pour l’occasion, les deux hommes n’ont pas manqué d’évoquer de nombreuses questions en lien avec le développement de leur relation bilatérale. Les questions de sécurité et les tensions internationales ont aussi été évoquées.