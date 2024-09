Armement: en 2023, la France a chuté dans ce domaine

(Crédit : Ambassade de France en Israël)

La France, nation pionnière dans l’industrie de l’armement, a longtemps été considérée comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Forte d’une Base industrielle et technologique de défense (BITD) robuste et innovante, l’Hexagone s’est forgé une réputation d’excellence dans des domaines aussi variés que l’aéronautique, la marine et les systèmes terrestres. Des fleurons comme Dassault Aviation, Naval Group ou encore Nexter ont porté haut les couleurs françaises, signant des contrats majeurs aux quatre coins du globe. Cette tradition d’excellence, couplée à une diplomatie active, a permis à la France de se hisser régulièrement parmi les premiers exportateurs mondiaux d’armement. Cependant, l’année 2023 marque un tournant inattendu dans cette success-story, révélant des défis inédits pour l’industrie de défense française.

Un repli significatif des exportations

L’année 2023 s’est avérée être une année en demi-teinte pour les exportations françaises d’armement. Avec un montant total de 8,2 milliards d’euros, le secteur accuse une baisse vertigineuse de 69% par rapport à l’année précédente. Ce recul est d’autant plus frappant qu’il intervient dans un contexte de croissance record des dépenses militaires mondiales, qui ont atteint le chiffre astronomique de 2443 milliards de dollars.

Cette contre-performance relative soulève des questions sur la compétitivité de l’industrie française face à une concurrence internationale de plus en plus féroce. Les États-Unis, Israël et la Corée du Sud se montrent particulièrement agressifs sur le marché européen, remportant des contrats stratégiques notamment en Pologne et en Roumanie. Cette situation met en lumière la nécessité pour la France de repenser sa stratégie commerciale et d’innovation pour maintenir sa place sur l’échiquier mondial de la défense.

Le Rafale, pilier de l’export français

Malgré ce contexte difficile, le chasseur-bombardier Rafale continue de porter les espoirs de l’industrie française. L’Indonésie, en tête des clients de la BITD française en 2023, a finalisé un contrat pour 18 appareils supplémentaires, représentant à lui seul près de 30% du total des exportations de l’année. Cette prouesse commerciale souligne l’importance cruciale de cet avion dans le portefeuille d’exportations français et démontre sa capacité à séduire de nouveaux marchés.

Toutefois, cette dépendance à un produit phare pose la question de la diversification du catalogue d’exportation français. Si le Rafale demeure un atout majeur, il est impératif pour l’industrie de défense française de développer d’autres « champions » capables de rivaliser sur la scène internationale et de répondre aux besoins émergents en matière de sécurité.

Perspectives et défis pour l’avenir

Bien que 2023 ait été une année en retrait, les perspectives pour 2024 semblent plus prometteuses. Des contrats significatifs sont déjà annoncés, comme la commande néerlandaise de sous-marins Black Sword Barracuda ou l’acquisition de Rafale par la Serbie. Ces succès à venir témoignent de la résilience et de l’adaptabilité de l’industrie française.

Néanmoins, pour consolider sa position sur le long terme, la France doit relever plusieurs défis. L’intensification de la concurrence sur le marché européen, traditionnellement favorable aux produits français, appelle à une réflexion stratégique. Il est crucial de renforcer les partenariats au sein de l’Union européenne tout en explorant de nouveaux marchés émergents.

La capacité d’innovation reste un atout majeur pour l’industrie française. Investir dans les technologies de pointe, comme l’intelligence artificielle, la robotique ou les systèmes autonomes, pourrait ouvrir de nouvelles opportunités et maintenir l’avantage compétitif de la France dans un secteur en constante évolution.