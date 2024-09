Armement : quand l’Ukraine a recours à une méthode controversée

Des soldats ukrainiens (Getty Images)

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie, entré dans sa troisième année, continue de façonner le paysage géopolitique de l’Europe de l’Est. Depuis février 2022, les combats ont engendré des pertes humaines considérables et provoqué d’importants déplacements de populations. Les lignes de front, bien qu’ayant connu des fluctuations, demeurent relativement stables, avec une grande partie de l’est et du sud de l’Ukraine sous contrôle russe. Les efforts diplomatiques pour résoudre la crise n’ont jusqu’à présent pas abouti à un cessez-le-feu durable, tandis que les sanctions économiques occidentales contre la Russie et le soutien militaire à l’Ukraine persistent. Cette situation d’enlisement pousse les belligérants à explorer de nouvelles stratégies et technologies pour tenter de faire pencher la balance en leur faveur.

L’innovation comme clé du champ de bataille

Dans ce théâtre d’opérations où chaque avantage compte, l’Ukraine mise sur l’innovation technologique pour compenser son infériorité numérique. L’ex-commandant en chef Valeri Zaloujny soulignait l’automne dernier la nécessité d’une percée technique comparable à l’invention de la poudre à canon pour sortir de l’impasse actuelle. Cette quête d’avancées décisives a conduit au développement d’une gamme impressionnante de drones aux capacités variées.

Les forces ukrainiennes ont ainsi déployé des engins autonomes capables de poser des mines, d’évacuer des blessés ou encore d’engager l’ennemi avec des mitrailleuses. Dans les airs, des milliers de petits drones équipés de grenades ou d’obus ont infligé de lourdes pertes aux troupes russes. Mais c’est en mer que l’innovation ukrainienne s’est révélée la plus spectaculaire, parvenant à neutraliser une grande partie de la flotte russe en mer Noire et à la contraindre à quitter ses bases en Crimée.

La thermite : une arme redoutable et controversée

Récemment, une nouvelle munition a fait son apparition dans l’arsenal des drones ukrainiens : la thermite. Ce composé chimique, mélange d’aluminium et d’oxyde métallique, produit une réaction exothermique capable de générer des températures dépassant les 2 200°C. Son pouvoir destructeur est tel qu’une seule grenade peut embraser un véhicule blindé, même sans impact direct.

L’utilisation de la thermite par l’Ukraine soulève des questions éthiques et stratégiques. D’un côté, son efficacité redoutable et son faible coût – une bombe de 500 grammes ne coûtant que 10 dollars – en font une option attractive pour une armée cherchant à maximiser son impact avec des ressources limitées. D’un autre côté, la nature incendiaire de cette arme et ses effets potentiellement indiscriminés suscitent des inquiétudes quant à son emploi sur le champ de bataille.

Vers une escalade technologique du conflit ?

L’adoption de la thermite par les forces ukrainiennes marque une nouvelle étape dans l’évolution de la guerre des drones. Des vidéos récentes montrent des engins capables de répandre cette substance sur plusieurs dizaines de mètres, transformant instantanément des zones boisées en brasiers infernaux. Cette capacité de destruction à grande échelle, qualifiée de « terrifiante » par certains observateurs, pourrait modifier significativement la dynamique des affrontements.

Cette escalade technologique soulève des interrogations sur l’avenir du conflit. Si l’innovation peut offrir un avantage décisif à court terme, elle risque également d’entraîner une course aux armements où chaque camp cherchera à surpasser les capacités de l’autre. Dans ce contexte, la communauté internationale pourrait être amenée à reconsidérer les limites éthiques et légales de l’utilisation de certaines armes dans les conflits modernes.

Alors que l’Ukraine et la Russie continuent de s’affronter sur le terrain, l’évolution rapide des technologies militaires redessine les contours de la guerre moderne. L’utilisation de la thermite par les forces ukrainiennes illustre cette tendance, où l’innovation devient un facteur clé pour tenter de briser l’équilibre des forces. Reste à savoir si ces avancées techniques suffiront à débloquer la situation sur le front ou si elles ne feront qu’ajouter une nouvelle dimension destructrice à un conflit déjà dévastateur.