Comment l’euro 2024 a influencé le marché des jeux en ligne en France au premier semestre?

Le marché des jeux en ligne a connu une progression de 10 % au premier semestre 2024 pour s’établir à 1 302 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les Comptes Joueurs Actifs (CJA) ont également progressé de 13 % par rapport au premier semestre 2023. L’Euro de Football n’est pas étranger à ces progressions. Mais la compétition n’est pas la seule raison. À quel point au juste la compétition de Football la plus prestigieuse du vieux continent a-t-elle eu de l’impact sur les performances du marché des jeux en ligne en France ?

De janvier à juin 2024, les français n’ont pas parié que sur des sports. Ils ont aussi profité des meilleurs casinos en ligne fiables pour jouer aux machines à sous. Ces sites vous proposent des paris sportifs et des jeux de casinos tels que le poker, les machines à sous et la roulette avec le même compte. Cette activité a contribué à la hausse du Produit Brut des Jeux (PBJ) durant cette période.

En juin 2024, on compte plus de 2 millions de CJA contre seulement 1,25 million en juin 2023. D’après l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), cette hausse peut s’expliquer par les stratégies marketing déployées par les opérateurs de jeux en ligne. Ils ont été particulièrement actifs durant le mois de juin 2024. Comparé à juin 2023, le marché des jeux en ligne est globalement en hausse de 10 % avec un PBJ de 1,3 milliard d’euros. Le nombre de CJA pour les jeux en ligne en général a progressé de 13 %.

À quel point l’Euro 2024 a-t-il influencé les chiffres des jeux d’argent en France

Dans son rapport, l’ANJ relève des mises en deçà des estimations. En effet, les opérateurs français ont enregistré des mises à hauteur de 650 millions d’euros, soit 50 millions en moins que durant l’euro 2021. Trois raisons peuvent expliquer cet engouement plus faible :

Le contexte politique consécutif aux élections législatives;

L’absence de but marqué par l’équipe de France durant la phase des poules;

La couverture médiatique est inférieure à celle de 2021 à cause de l’approche des Jeux Olympiques (JO).

Avant le début de l’euro, le marché des paris sportifs français montrait déjà des signes de bonne santé. En effet, les chiffres de janvier à mai 2024 étaient déjà plus importants comparés à la même période l’année dernière. L’euro est venu amplifier une croissance qui existait déjà.

Au total, durant le premier semestre de cette année, les parieurs français ont placé des mises à hauteur de 5,2 milliards d’euros. Ce chiffre représente une hausse de 24 % par rapport à l’année dernière. Sur la même période, le PBJ s’est établi à 871 millions, soit une hausse de 16 %.

L’ANJ a apprécié la sobriété des campagnes marketing durant l’évènement. Les opérateurs avaient prévu d’investir 60 millions dans leurs stratégies marketing. Le régulateur n’a pas relevé d’incident majeur tant dans le contenu que dans le nombre de publicités.

Rappelons qu’à l’occasion du bilan des jeux 2023 qui révélait une hausse de 3,5 % par rapport à 2022, Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de l’ANJ déclarait : « Cette bonne santé du marché démontre qu’une régulation exigeante n’est pas un frein au développement. Cette croissance rend d’autant plus pertinent l’objectif de diminution du nombre de joueurs excessifs que l’ANJ a placé au centre de son action pour les années à venir. Dans un contexte 2024 marqué par la tenue de deux événements sportifs majeurs (l’Euro 2024 de football et les Jeux Olympiques de Paris), l’ANJ a rappelé aux opérateurs, qu’en raison du risque d’intensification des pratiques de jeu, ils devront exercer une vigilance accrue à l’égard de la prévention du jeu des mineurs et des comportements de jeu, tout particulièrement des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans). »

Les JO Paris 2024 qui ont en quelque sorte ravi la vedette à l’euro, sont les premiers jeux d’été organisés en France depuis plus de 100 ans. 25 % des Français intéressés par la compétition envisagaient de placer des mises durant la compétition. 64 % d’entre eux n’avaient pas parié durant les jeux de Tokyo. Mais 74 % de ceux qui comptent placer des mises le feront parce que les jeux se déroulent à Paris.

D’après le ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques, les JO de Paris ont attiré 12 millions de visiteurs et des milliards de téléspectateurs à travers le monde. En moyenne, jusqu’à 30 000 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés quotidiennement pour faire de l’occasion une réussite. Un bilan des paris enregistrés durant la compétition reste attendu. Rappelons que durant les jeux de Tokyo, les français avaient placé des mises à hauteur de 120 millions d’euros.