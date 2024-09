France: des maghrébins dénoncent un « esclavagisme moderne »

Photo DR

Dans de nombreux pays du monde, le fait d’être sans-papiers expose à un cadre de vie compliqué, marqué par la difficulté de trouver un travail, de trouver un logement et, in fine, de subvenir à ses besoins primaires. C’est notamment le cas de ce groupe de travailleurs maghrébins, expatriés en France.

Sans-papiers, ces derniers affirment être exploités. Comparant leur situation à de l’esclavagisme moderne, ces derniers assurent être victimes d’une très forte pression de la part de leur employeur. Dans les faits, ils expliquent que la moindre de leurs demandes, même justifiées, entraîne un refus automatique ainsi qu’une série de sanctions abusives, voire de licenciements, pour certains.

Des travailleurs sans-papiers algériens dénoncent

Ainsi, ces travailleurs n’ont quasiment pas le droit de prendre de congés ou de prendre de journées off en cas de maladie, au risque de perdre leur emploi. Dans les pires des cas, ce sont des ouvriers qui, après une légère opération médicale, doivent prendre deux ou trois jours de repos pour s’en remettre. À leur retour, ils sont conviés à quitter les lieux sous peine d’avoir affaire aux forces de l’ordre.

Les entreprises qui usent et abusent de ces pratiques n’hésitent pas, en outre, à fréquemment changer de nom et de statut juridique (et donc de SIRET/SIREN, le numéro d’identification des sociétés) rendant les enquêtes administratives longues, complexes. La plupart du temps, celles-ci sont d’ailleurs abandonnées au profit de dossiers plus simples à gérer.

Aucune régularisation n’est donc possible

Une situation difficile à vivre pour ces travailleurs qui comptent souvent sur ces emplois pour régulariser leur situation. Or, sans fiches de paie, ou avec des fiches de paies mal travaillées, avec des cotisations sociales inexistantes, il est extrêmement compliqué de justifier de son apport à la société. De fait, les demandes sont plus longues à mettre en place et ont plus de chances d’aboutir sur un refus de délivrer une autorisation quelconque.