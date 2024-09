Les enseignants s’apprêtent à affronter la rentrée scolaire 2024- 2025 au Bénin

Photo d'illustration : DR

Tout est fin prêt pour la rentrée des classes 2024 – 2025. C’est le moins qu’on puisse dire lorsqu’on observe le niveau de réalisation des préparatifs. Aussi bien à la maternelle, au primaire qu’au secondaire, toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée des classes.

Les mutations ont été rendues publiques permettant à chaque enseignant d’être fixé sur son lieu de service pour l’année scolaire qui va démarrer le 16 septembre prochain selon le calendrier retenu de commun accord avec les partenaires sociaux. Au primaire, en dehors des mutations, les nominations de directeurs ont été faites. Pareil pour le secondaire dont les enseignants ont fini ce jour leurs Journées Nationales Pédagogiques de Réflexion et de Concertation (JPNRC), en prélude à la prérentrée prévue pour le lundi 9 septembre prochain. Ces deux journées pédagogiques nationales, les 5 et 6 septembre, dans l’enseignement du second degré offrent à tous les acteurs du réseau d’encadrement et d’animation pédagogiques, un cadre de réflexion, de concertation et d’échanges aussi bien sur des thématiques transversales, objets d’enjeux et de défis, que sur des dispositions d’ordre disciplinaire ou des spécialité aux fins de l’amélioration de l’offre éducative et de formation.

Les dites journées se tiendront pour le compte de l’enseignement maternel et primaire les 9 et 10 septembre prochain sur toute l’étendue du territoire national. Y sont conviés, les enseignantes et enseignants sous la tutelle du ministère de l’enseignement maternel et primaire, y compris les aspirants au métier d’enseignant. Le rassemblement des participants se fera dans chaque circonscription scolaire, sur un site identifié par le Chef de la Circonscription Scolaire. Après ces différentes étapes les activités académiques proprement dites démarrent le 16 septembre.