Maghreb: grosse transformation annoncée pour cet aéroport

L’aéroport de Fès-Saïss s’apprête à subir une transformation majeure. Le Maroc a lancé un ambitieux projet d’extension et de réaménagement visant à moderniser cette infrastructure clé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs du pays pour la Coupe du Monde 2030, que le royaume co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

L’Office national des Aéroports (ONDA) a récemment initié une consultation pour la réalisation des études architecturales et le suivi des travaux. L’objectif est d’équiper l’aéroport de Fès-Saïss des installations nécessaires à une gestion optimale de son activité aérienne.

Le projet prévoit la construction d’un nouveau terminal passagers d’une superficie totale d’environ 46 000 m², réparti sur deux niveaux. Le sous-sol, d’une surface de 13 590 m², accueillera le système de tri des bagages, les locaux techniques et les espaces de support. Une partie de cette zone existe déjà, tandis que 6 945 m² seront consacrés à l’extension.

Le rez-de-chaussée, quant à lui, s’étendra sur 32 150 m². Il comprendra un hall pour les départs et les arrivées, des comptoirs d’enregistrement, des postes d’inspection filtrage pour les vols internationaux et domestiques, ainsi que des espaces dédiés aux compagnies aériennes et aux sous-traitants. Des bureaux pour l’assistance au sol, des zones de contrôle de police et des salles d’embarquement seront également aménagés. Une partie de cet espace sera nouvellement construite, tandis qu’une autre sera démolie puis reconstruite.

Cette modernisation de l’aéroport de Fès s’inscrit dans une stratégie nationale plus large. Le Maroc aspire à augmenter la capacité d’accueil de l’ensemble de ses aéroports, visant à atteindre 80 millions de passagers par an d’ici 2035, soit le double de la capacité actuelle. Pour réaliser cet objectif ambitieux, le royaume a également entrepris des projets similaires dans d’autres villes importantes telles que Marrakech, Tanger et Agadir.