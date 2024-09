Maghreb: un nouveau joyau architectural presque finalisé

Photo: DR

Un nouveau joyau architectural émerge sur les rives du Bouregreg, entre Rabat et Salé. La Tour Mohammed VI, s’élevant à 250 mètres de hauteur, marque l’horizon marocain de son empreinte majestueuse. Ce projet d’envergure, visible à 50 kilomètres à la ronde, entre dans sa phase finale de réalisation.

L’édifice, fruit d’une collaboration entre BMCE Bank, RMA Watanya et la holding O Capital Group, sous la direction d’Othman Benjelloun, incarne l’ambition du Maroc moderne. Ses 55 étages abriteront un complexe multifonctionnel comprenant des bureaux, des appartements haut de gamme et un hôtel de luxe. Le sommet de la tour offrira aux visiteurs un observatoire panoramique, promettant une vue imprenable sur la région.

Publicité

Au-delà de son aspect esthétique, la Tour Mohammed VI se distingue par son engagement écologique. Sa façade, équipée de panneaux photovoltaïques, témoigne de la volonté du Maroc de promouvoir les énergies renouvelables. Cette orientation vers le développement durable s’inscrit dans une vision plus large de modernisation du pays.

L’historien Mohammed Es-Semmar, spécialiste de l’histoire du Bouregreg, souligne la portée symbolique de l’édifice : « La Tour Mohammed VI n’est pas seulement un bâtiment, c’est un message. Un message adressé au monde, affirmant la place du Maroc parmi les nations qui comptent. » Il ajoute que ce projet ambitieux invite la jeunesse marocaine à « voir grand, à oser, à innover ».

La construction de la deuxième plus haute tour d’Afrique représente un défi technique et architectural considérable. Elle illustre la capacité du Maroc à mener à bien des projets d’envergure internationale, alliant innovation et respect de l’environnement. Cette réalisation s’inscrit dans une dynamique de développement qui honore les traditions tout en embrassant la modernité.