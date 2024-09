Retraites en France: top 10 des destinations préférées (3 en Afrique)

Photo Unsplash

À l’heure où la vie active tire sa révérence, de nombreux retraités français rêvent d’horizons nouveaux pour savourer leur temps libre. Avec des pensions souvent en deçà de leurs attentes, ils sont de plus en plus nombreux à envisager l’expatriation comme solution pour maintenir leur qualité de vie. Cette quête d’un eldorado où l’euro s’étire davantage les pousse à explorer des contrées où le coût de la vie est plus clément, sans pour autant sacrifier leur confort. C’est dans ce contexte que le classement annuel des paradis de retraite, établi par Retraite sans Frontières, prend tout son sens, offrant un panorama des destinations les plus prisées par nos aînés en quête d’une retraite dorée.

Le charme méditerranéen en tête de liste

Le podium de ce palmarès 2024 est dominé par des pays du pourtour méditerranéen, alliant proximité géographique et culturelle avec la France. Le Portugal se hisse à la première place, séduisant par son cadre de vie « à l’européenne » et ses avantages fiscaux alléchants pour les retraités du secteur privé. L’Espagne lui emboîte le pas, forte de sa proximité et de ses infrastructures modernes, tandis que la Grèce complète le trio de tête, offrant un cocktail de soleil, de mer et d’histoire, agrémenté d’un régime fiscal favorable.

Ces destinations incarnent le rêve d’une retraite ensoleillée sans s’éloigner drastiquement de ses racines. Elles permettent aux retraités de jongler entre douceur de vivre méditerranéenne et facilité de retour en France pour garder le lien avec leurs proches. L’attrait de ces pays réside aussi dans leur capacité à offrir un équilibre entre exotisme et familiarité, rassurant pour ceux qui franchissent le pas de l’expatriation sur leurs vieux jours.

L’appel de l’Afrique

Le continent africain n’est pas en reste dans ce classement, avec trois pays qui se distinguent par leur attractivité pour les retraités français. Le Maroc, en cinquième position, séduit par sa proximité géographique, son coût de la vie avantageux et son riche patrimoine culturel. La Tunisie, sixième, fait son grand retour dans le palmarès, plébiscitée pour son climat, sa francophonie et ses infrastructures adaptées aux seniors. Le Sénégal, huitième, offre un dépaysement total dans un cadre de vie paisible et culturellement riche.

Ces destinations africaines représentent une alternative séduisante pour les retraités en quête d’un changement de vie radical. Elles allient l’exotisme à une certaine familiarité, notamment grâce à l’usage répandu du français. Le Maroc et la Tunisie, en particulier, offrent l’avantage de la proximité avec l’Europe, facilitant les allers-retours avec la France. Le Sénégal, quant à lui, attire ceux qui sont prêts à s’aventurer plus loin pour goûter à la légendaire « teranga » sénégalaise.

Des paradis exotiques pour une retraite d’exception

Pour les plus aventureux, des destinations plus lointaines complètent ce top 10. La Thaïlande, quatrième, s’impose comme le choix de prédilection en Asie, offrant un mélange unique de plages paradisiaques, de traditions vivaces et d’un coût de la vie défiant toute concurrence. L’île Maurice, septième, séduit par sa stabilité et ses paysages de carte postale, tandis que Bali, neuvième, enchante par sa beauté naturelle et sa culture envoûtante. La République Dominicaine clôture ce classement, proposant un cadre de vie tropical avec une touche de France à Las Terrenas.

Ces destinations plus éloignées attirent les retraités en quête d’un changement de vie radical. Elles offrent l’opportunité de vivre une retraite hors des sentiers battus, immergés dans des cultures fascinantes et des paysages à couper le souffle. Bien que l’éloignement puisse constituer un frein pour certains, ces paradis exotiques promettent une qualité de vie exceptionnelle à ceux qui osent franchir le pas.

En définitive, ce classement des destinations préférées des retraités français reflète la diversité des aspirations de nos aînés. Qu’ils cherchent à optimiser leur pouvoir d’achat, à découvrir de nouveaux horizons ou simplement à profiter d’un climat plus clément, ces dix destinations offrent un éventail de possibilités pour une retraite sur mesure. L’expatriation des seniors apparaît ainsi comme une tendance de fond, témoignant d’une volonté de réinventer sa vie à l’heure de la retraite, loin des contraintes du quotidien hexagonal.