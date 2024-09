Russie: le nouveau message de Macron qui sème le doute

Photo : DR

Depuis le début du conflit en Ukraine, Emmanuel Macron a souvent surpris par ses déclarations sur la Russie. En mai 2022, le président français avait été critiqué pour avoir plaidé contre « l’humiliation » de la Russie. Plus récemment, ses propos sur la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine ont suscité de vives réactions chez ses alliés occidentaux. Aujourd’hui, son appel à « repenser notre rapport à la Russie » après la guerre relance le débat sur la stratégie française et européenne face au Kremlin.

Un nouvel ordre international en perspective

Lors de la « Rencontre pour la Paix » organisée par Sant’Egidio à Paris, le chef de l’État a esquissé les contours d’une nouvelle architecture géopolitique européenne. Il a souligné la nécessité de prendre en compte « la réconciliation avec les Balkans et la réalité d’une Europe dans sa forme géographique, qui n’est ni tout à fait l’Union européenne, ni résolument l’OTAN ». Cette vision, bien que porteuse d’ambition, reste à préciser quant à la place exacte que pourrait occuper la Russie dans ce schéma.

Publicité

Macron a également appelé à « bâtir un nouvel ordre international« , jugeant l’ordre actuel « incomplet et injuste« . Il a pointé du doigt la sous-représentation de certains pays dans les instances internationales, déclarant que « nombre de pays les plus peuplés n’existaient pas quand les sièges ont été distribués« . Cette remarque semble faire référence principalement aux pays émergents et en développement, notamment africains, qui sont actuellement sous-représentés dans les instances de gouvernance mondiale.

En effet, l’analyse de ses propos suggère que le président français plaide pour une refonte des institutions internationales qui prendrait en compte le poids démographique et économique croissant des nations émergentes. Il pourrait s’agir d’une allusion à la nécessité d’accorder une plus grande représentation aux pays africains au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, où le continent ne dispose actuellement d’aucun siège permanent, ainsi qu’au sein d’autres organisations internationales comme la Banque mondiale ou le FMI.

Équilibrer les intérêts mondiaux : le défi de la diplomatie française

Le discours de Macron navigue sur une ligne de crête délicate. D’un côté, il semble vouloir maintenir une porte ouverte au dialogue avec Moscou, fidèle à sa conviction que la paix future ne pourra se construire sans inclure la Russie. De l’autre, il propose une refonte ambitieuse de l’ordre international qui donnerait plus de poids aux pays émergents et en développement.

Cette posture reflète le dilemme auquel est confrontée la France, et plus largement l’Europe. Comment concilier les intérêts divergents des différentes puissances mondiales tout en œuvrant pour un système international plus représentatif et équitable ? La réponse à cette question cruciale reste en suspens, laissant planer un doute sur la direction que prendra la politique étrangère française dans les mois à venir.

Publicité

Le président français a annoncé qu’il reviendrait sur ces questions lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Ses prochaines déclarations seront scrutées de près pour voir s’il apporte plus de précisions sur sa vision d’un nouvel ordre mondial. Il devra notamment clarifier comment il envisage de concilier la réforme des institutions internationales avec le maintien des équilibres géopolitiques actuels.

Dans un contexte international en pleine mutation, où les pays émergents et en développement revendiquent une plus grande influence, la France cherche à redéfinir sa place sur l’échiquier mondial. Le défi pour Macron sera de proposer une vision qui puisse satisfaire les aspirations des nations en développement, en particulier africaines, tout en préservant les intérêts stratégiques de la France et de ses partenaires traditionnels.